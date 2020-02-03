控制车厢密度 北京公共交通设安全保障

春节假期即将结束，返京客流、公共交通保障等成了市民关注的话题。2月2日下午，北京市召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市交通委副主任容军在会上表示，不会出现往年大客流集中抵京现象。交通部门将控制地铁、公交车厢内的乘客密度，乘坐公共交通是有安全保障的。

北京累计确诊病例191例

截至2月2日12时，本市累计确诊病例191例，其中死亡1例，出院9例，在定点医院隔离治疗181例，其中危重型10例。东城区3例、西城区22例、朝阳区35例、海淀区41例、丰台区16例、石景山区5例、门头沟区2例、房山区2例、通州区13例、顺义区6例、昌平区12例、大兴区22例、怀柔区1例、外地来京人员11例。平谷区、密云区、延庆区尚未有病例。

进京旅客体温检测100%

容军在发布会上表示，北京市牢牢把握“进京通道防输入、市内交通防扩散、从业人员防感染”三个重点，坚决防止疫情通过交通场站和工具传播扩散。

目前北京地铁车站公共区域每日全面消毒5次，地铁列车全日全面消毒2次，地铁每天按最大通风量保持通风，公共空间保持每天22小时通风，售检票机的清洁消毒频率更加密集，市内公交车辆每日发车前都将消毒，枢纽场站每日消毒3次，高速公路服务区每天消毒2次，共享单车也要保证每天消毒2次。

在民航和铁路方面，加大空调换风功率和通风量；对全部进京旅客采取“远端测温，到京复测”的措施，体温检测率100%，检出体温超标者，严格按程序移交；严格执行全部旅客信息采集登记制度，配合有关部门核查。

市内轨道交通方面，从1月31日首班车起，轨道交通全路网已陆续实现“测温”进站。其中，一些常规大客流车站采用非配合式热成像方式进行体温检测；其他站采取手持式体温监测仪对进站乘客体温进行检测，在遇有大客流时，启动抽测模式加快乘客疏散速度，减少乘客在密闭空间滞留的时间。各站遇体温异常乘客按程序做好就医提示和移交处置。

不会现往年大客流抵京现象

“未来一段时间，从订票数据来看，铁路民航进京客流明显下降。2月2日-18日（春运最后一日）铁路进京旅客总人数206.02万人次，同比下降74.27%，民航进京旅客总人数71.42万人次，同比下降73.83%。”容军表示，据此判断，抵京客流总体呈现平缓态势，不会出现往年大客流集中抵京现象。

容军也表示，春节假期即将结束，职工陆续上班，生产逐步恢复，未来一段时间交通行业疫情防控仍面临巨大压力。在“防输入”的同时，也将进一步聚焦“防扩散、防感染”。

政策方面，大中小学、幼儿园、校外培训机构2020年春季开学延期；疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知，要求企业在2月9日24时前组织员工弹性上下班、利用网络灵活办公。此外，为了方便因春节假期延长而推迟返京的自驾车市民回城，2月3日-9日，本市五环路以内道路仍继续按照节假日模式进行交通管理，暂缓恢复机动车工作日高峰时段区域限行的交通管理措施，也就是暂缓恢复尾号限行措施。

隔离需保持1.5米以上距离

北京市疾控中心副主任贺雄也提醒，返京人员回来后，如果是确诊病例的密切接触者，要居家隔离进行医学观察，或者在需要的时候另外选取地方来进行医学观察。

被观察的对象，应该积极配合社区和居委会等机构的管理者和工作者来进行医学观察。家庭成员之间要保持1.5米以上的安全距离，被观察者的物品要单独使用。居家不隔离，不利于病毒阻断。对于其他家庭成员和社区的健康成员来说，进一步减少人与人之间的密切接触。（记者 王晨婷 实习记者 吕银玲）