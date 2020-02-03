“特殊春节”北京消费市场暖心保供 蔬菜需求增3倍洗手液增65倍

疫情当前，2020年消费者过了一个“特殊的春节”。大家减少外出购物的同时，马路上仍然飞驰着快递车辆；外卖小哥在社区门外等待用户取餐时，订单备注就写着“小哥注意防护”；商场虽门可罗雀，但商家利用社交媒体引流，提供顺丰快递；家政阿姨上门也不乘公共交通，主动做好消毒……这个春节，北京消费市场暖心保供。

餐饮

外卖平台猛增医疗订单

这个特殊的春节给餐饮行业带来不小的挑战。北京商报记者调查发现，北京餐饮市场出现大量年夜饭退订情况，不少餐饮企业选择将年夜饭定金转换为餐厅储值卡，或者改为提供年夜饭送上门的方式以减少退订带来的损失。部分餐厅通过销售门店食材的方式缓解损失并减少新鲜食材的损耗。

由于消费者减少外出，外卖平台格外繁忙。饿了么口碑提供的数据显示，过去一周，北京消费者更多通过外卖购买医疗用品和生活用品。饿了么的数据显示，北京的医疗订单环比增长19%。其中，北京本地的口罩外卖订单环比增长50倍，共售出20万只口罩；北京本地的消毒液外卖订单环比增长7.3倍，过去一周北京售出1万多瓶消毒液；售出9600多个温度计；感冒药环比1月增长18%，光清热感冒颗粒就售出2万多份。

在特殊情况下，外卖订单的备注信息栏则成为了消费者传递“抗疫”信心和祝福的渠道。过去一周，北京的订单中提醒外卖小哥注意防护的备注最多，累计有924条。

超市

蔬菜需求增3倍 洗手液增65倍

生活必需品在春节期间需求翻倍增长。物美、超市发等企业表示，今年卖场蔬菜需求较往年同期增长约3倍。

便利蜂的数据显示，1月门店的生活类商品销售量走高，相比去年同期，口罩销量增长十多倍。物美旗下在线平台多点Dmall的春节销售数据显示，防疫消杀类商品销量增长强劲。口罩销量超过了过去五年的总和；洗手液、消毒湿巾销量同比增长65倍；消毒液、除菌液销量同比增长21倍；洗衣液、洗衣粉、洗衣皂类洗护商品同比增长121%。

生活必需品的线上订单也增长明显。北京苏宁平台整体配送量同比增长269%。80%以上的消费者在购物时会选择一次性多件、大包装购买。在末端配送上，北京苏宁物流将近70%的快递员春节期间坚守岗位。另外，消毒液、洗手液、饮用水、米面粮油成为最畅销商品。朝阳区订单量第一，海淀区、通州区紧随其后，海淀购买米面粮油最多。

此外，家乐福中国春节期间销售了23万瓶消毒液和8万袋口罩。

电商

商品供应充足 配送时效略延长

疫情改变了人们以往的春节生活和消费习惯，大量消费者选择宅在家里过年，尽量减少外出，民生商品需求快速攀升。

据每日优鲜透露，自农历初四（1月28日）起，平台每天可保障至少500万份果蔬肉蛋的供应，并不断增加供应量。此外，采购人员驻守产地协调生产和发货，平均每天向全国十余个城市供应300多吨蔬菜。

京东到家数据显示，春节期间，全平台销售额同比增长470%，米面粮油、肉禽蛋奶、蔬菜水果和水饺馄饨等速冻食品均十分畅销。除夕至大年初六，蔬菜销售额同比去年增长了510%，水果同比增长超300%，鸡蛋增长770%，乳制品增长370%，水饺、馄饨等速冻食品销售额同比增长了790%。

值得注意的是，电商企业对商品的质量与价格进行严格监管时，对末端配送时效也没有丝毫松懈。随着春节假期进入尾声，众多即时配送企业承诺通过多种措施调度并激励更多骑手参与配送，增强各地运力，确保有足够的人手进行订单配送。

商场

社交渠道引流 快递送货上门

春节期间，北京商场、购物中心因受疫情影响调整营业时间，开始寻求多渠道销售。北京商报记者注意到，部分商场利用视频、电话选货、快递到家等服务形式，满足顾客的购物需求。

北京长安天街针对不同业态为消费者组建了购物微信群，包括时尚服饰类、儿童亲子类、生活优选类等，这些群里实时发送新品上架的图片及优惠信息。商场同时提供快递到家的服务。在北京万科半岛广场中，商场联合场内商户推出外送服务，包括零售和餐饮业态，如丽家宝贝、优衣库、华为、汉堡王、大通冰室等总共近60家商户，为消费者提供顺丰快递送货到家的服务。

此外，翠微股份旗下7家门店承诺确保营业时间，做到商品不断货、不涨价、不断档、精准补货，还利用视频、电话选货、快递到家等多种服务形式，满足顾客的购物需求。北京君太百货在保障线下门店及线上商城正常营业的同时，还延长了退换货时间至60天。

家政

发放奖励 缓解家政用工紧俏

春节期间，北京23家家政企业用各种方式鼓励家政服务员留在北京提供服务，共有5万余人参与保供。

参与春节保供的企业有专人接听服务专线电话、维护App客户端，并及时为消费者答疑并解决突发情况。家政企业要求留京保供人员上岗前做好消毒和个人防护，不乘坐公共交通工具。其中，管家帮要求已在户服务人员主动担负起雇主家庭卫生与消毒等防护责任，并做好自身消毒工作；阿姨来了要求家政人员上门出门前要测量体温，做好记录，戴好口罩，进门后要做好消毒工作。家政企业为员工提供了合法合理的保障与福利。据了解，留京的家政小时工满足16天完整工时或者驻家人员服务满18天，将由政府补贴400元奖励。育儿嫂月薪从6000元涨到7800元。连锁洗衣服务商家作出运营调整。如福奈特惠新东街店目前门店只对外发放春节期间已洗好衣物，不再接收清洗。（北京商报记者 王维祎 郭诗卉 赵述评 刘卓澜 赵驰 魏茹 陈韵哲 实习记者 陈媚）