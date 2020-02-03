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国家卫生健康委：截至2月2日24时新增确诊病例2829例 累计治愈出院475例

2020年02月03日08:30 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月3日电（董童）国家卫生健康委于3日在官网发布的《截至2月2日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2829例（湖北省2103例），新增重症病例186例（湖北省139例），新增死亡病例57例（湖北省56例，重庆市1例），新增治愈出院病例147例（湖北省80例），新增疑似病例5173例（湖北省3260例）。

情况显示，截至2月2日24时，国家卫生健康委收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例17205例（北京市核减3例，江西省核减1例），现有重症病例2296例，累计死亡病例361例，累计治愈出院病例475例，共有疑似病例21558例。目前累计追踪到密切接触者189583人，当日解除医学观察10055人，共有152700人正在接受医学观察。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例33例：香港特别行政区15例，澳门特别行政区8例，台湾地区10例。

(责编：董童、杨迪)


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