专家提出公共场所餐饮行为十条建议

延长3天的春节假期倒数计时，多数人迎来返岗上班的日子。不少人担心：上班上学后在公共场所（如食堂、餐馆等）进餐时，该如何做好个人防护呢？

依据目前对新型冠状病毒传播途径的认知，经相关专家多次探讨修改，上海交通大学中美食品安全联合研究中心主任、国际食品科学院院士史贤明教授领衔的“食品安全与微生物”研究团队提出了公共场所餐饮行为的十条建议：

1. 在公共餐饮场所饮食时，人与人之间距离保持1米左右。同排的隔位相坐，对面的错位相坐，避免面对面饮食。

2. 饮食前后均建议佩戴医用外科口罩或其他口罩。坐下饮食的最后一刻才脱口罩，饮食完成后立即佩戴口罩。

3. 咳嗽、打喷嚏、流鼻涕时，要用纸巾、手帕遮挡并洗手。口鼻分泌物用纸巾包好，弃置于封闭式垃圾箱内。

4. 坚持在饮食前后、咳嗽或打喷嚏后，按照“六步法”严格洗手。洗手间、洗手池配备足够的洗手液，保证水龙头等供水设施正常工作。

5. 在公共餐饮场所，建议使用肢体语言交流，避免在饮食见面时说话。建议用“面带微笑的点头示意”代替见面时用“您好”等话语打招呼。

6. 采用分时进餐，延长就餐时间，避免扎堆就餐；倡导分餐进食，自觉使用公筷、公匙、公勺。

7. 避免进食未熟透的动物产品，慎重选用生冷海产品等高风险食品，拒绝食用野生动物。

8. 付款时建议减少现金支付，可使用手机、消费卡等支付方式。

9. 餐饮场所每日需要消毒，餐桌椅使用后需要消毒，餐具用品严格按规定消毒；对食品生产原料、设备、场所严格按照规定，加强清洗和消毒处理。

10. 在国家或地方政府明确规定监测体温的地区或场所，每位饮食者需要积极配合，在公共餐饮场所进行体温检测。体温不正常者进行隔离。（本报记者 刘 垠）