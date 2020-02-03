中国非公立医疗机构协会健康体检分会发出倡议：同心抗疫 履行健康体检机构的责任与担当

针对日益严峻的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，2月2日，中国非公立医疗机构协会健康体检分会发布“中国非公立医疗机构协会健康体检分会倡议书”，呼吁在这场联防联控的抗疫攻坚战中，各会员单位切实行动起来，与公立医疗机构并肩作战，履行非公医疗机构的责任与担当。

倡议书向分会委员及会员单位发出四项倡议：充分发挥行业协会组织优势，形成疫情防控工作合力；履行医疗机构职责，大力普及科学防疫知识；积极响应国家号召，协助做好医疗配套服务；关爱员工身心健康，开展专项防疫培训活动。

据介绍，中国非公立医疗机构协会健康体检分会去年10月刚刚在京成立，成为中国非公立医疗机构协会第49个分支机构。会员成员包括美年大健康、淮南东方医院、黄山首康医院、平安健康检测中心等机构。

中国非公立医疗机构官微发布显示，疫情甫一开始，非公医协健康体检分会的同仁们即积极投身抗击新型冠状病毒的战役。淮南东方医院集团从年三十开始全员放弃休假，所辖9所医院全部设置发热门诊，并派出两批共6名医护人员驰援武汉；重庆医科大学附属第一医院、黄山首康医院也先后分批次派出呼吸内科、重症医学科以及感染科的医护人员，加入支援湖北省抗击新型冠状病毒肺炎的医疗队，其中部分队员参加过非典、H1N1甲流等重大疫情的救治。美年大健康集团联手硕世生物，72小时，奔袭数千公里，分两批将价值1800万元的新冠肺炎试剂及仪器，送达湖北省15县市30余家医院，其中32通道核酸提取仪5台、机用核酸提取试剂23000人份、新型冠状病毒试剂双重90500人份，有效缓解了疫区确诊试剂盒短缺的难题。与此同时，慈铭体检、第一健康以及美年大健康联合优健康、大象医生，还推出线上问诊、远程阅片、心理咨询等服务，帮助广大民众纾解焦虑情绪、引导科学理性面对疫情。

“疫情就是命令，防控就是责任”，倡议书中，中国非公立医疗机构协会健康体检分会呼吁更多会员单位积极支援疫情重点地区，为战胜疫情奉献爱心与力量，以公民意识服务社会，以医者仁心守护健康中国。