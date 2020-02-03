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新型冠状病毒可以在消化道复制并存在，疾控专家提示——

勤洗手，是防护的重要手段

2020年02月03日08:21 来源：人民网－人民日报海外版

　　本报北京2月2日电　（记者熊建）记者今天从国家卫健委召开的新闻发布会上获悉：截至2月1日24时，国家卫健委收到各省（区、市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例14380例，现有重症病例2110例，累计死亡病例304例，累计治愈出院病例328例，共有疑似病例19544例。累计收到港澳台地区通报确诊病例31例，其中：香港特别行政区14例，澳门特别行政区7例，台湾地区10例。

　　春节假期马上就要结束，很多人已经或即将返回工作岗位。国家卫生健康委疾控局副局长王斌介绍，我们针对不同场所、不同行业各自的特点以及不同人群，分类制定了公共交通工具、公共场所以及不同人群的防护规范和指南。比如，汽车、火车、飞机、轮船等公共交通工具，一是要加强消毒，二是要加强通风，三是要求公共场所，比如宾馆、商场、超市、办公楼等，要做好室内的清洁和消毒，加强通风换气和垃圾处理。

　　中国疾控中心环境所消毒中心主任张流波提醒，万一有疫情出现，应该停止使用中央空调。另外，消毒是切断传播途径、控制传染病流行的一个重要手段，但是消毒一定要有针对性。

　　中国疾控中心传染病处研究员冯录召介绍，这两天在武汉、深圳甚至美国都在确诊患者的粪便中检测到了新型冠状病毒，说明病毒可以在消化道复制并且存在，但是不是通过粪口传播，或者通过含有病毒的飞沫形成气溶胶的方式再传播，需要流行病学调查和研究进一步证实。当然，新型冠状病毒感染的主要途径还是以近距离飞沫传播、间接接触传播为主，但是这个现象也提示勤洗手的重要性，尤其是接触了容易污染的物体表面。在饭前、便后要勤洗手，是防护这个病毒一个非常重要的手段。

(责编：李轶群、许晓华)


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