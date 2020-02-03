为大陆抗击疫情提供必要帮助

本报台北2月2日电 （记者陈晓星、孙立极）多位台湾医学和教育界人士日前在台北就新型冠状病毒感染的肺炎疫情召开记者会，呼吁台湾人民共体时艰，除做好防疫准备之外，也要对大陆人民表达关心与善意，发挥大爱大悲之情怀，分担苦难，助人助己，给予大陆人民必要的帮助。

出席记者会的台湾人士包括台湾医事联盟协会理事长高明见、台湾大学生物科技研究所教授杨宁荪、世新大学社会发展研究所所长黄德北、高雄荣总台南分院精神科主治医师苏伟硕等。

与会者表示，深切关注新型冠状病毒感染的肺炎疫情，祈愿在大陆的台商和眷属以及所有大陆同胞早日渡过难关，对于在第一线抗疫的医护人员，我们更要致上最高的敬意。

他们也呼吁台湾执政当局勿出恶言，勿彰敌意，为两岸之间必要物资之输运以及防疫人员之来往开启方便之门，以助防疫工作之合作与进展。

为强化防疫工作，让疫情早日得到控制，让众生免除恐惧，与会台湾人士呼吁：

第一，由于海峡两岸、港澳特区在2003年均有防治非典的丰富经验，建议召开共同会议，让医疗专家和防疫学者得以交换经验，共谋良方。

第二，对在武汉第一线的医护人员表达最高敬意，希望他们能够获得良好的自我防护，以利于济世救人。救人如救火，防疫作战刻不容缓，建议台湾各大医院清点库存，除了必要的存量之外，建议将即期的医疗用连身防护衣和口罩捐出，汇整后紧急送往武汉。

第三，建议台湾区不织布工业同业公会能够在此紧急时刻，加强会员工厂之间的组织协作，扩大生产，以保障民间和医疗单位都能够得到口罩和防护器材的充分供应。

第四，呼吁民众加强自我健康管理，勤洗手，多戴口罩，加强周边环境卫生；并积极配合各部门的防疫工作，不恐慌，不传谣言，照顾自己，善待他人，让疫情早日过去，让社会重获健康与平安。

同时担任台大医学院名誉教授的高明见表示，两岸只有一水之隔，病毒传播没有界限，帮助大陆抗击疫情就是帮助台湾自己。医疗方面的合作不应该受到政治因素的影响。希望能够集结台湾民间的力量，帮助大陆同胞、在大陆的台商和眷属平安渡过难关，以此增进两岸同胞的福祉，促进两岸关系和平发展。

黄德北表示，两岸是共存共荣的关系，面对疫情台湾很难独善其身，台当局不应以对立、封闭的方式来应对疫情。日前台湾卫生部门要求来台陆生进行集中监测管理是明显的歧视性做法，且可能提高交叉感染的风险，他对此表示强烈不满。他呼吁民进党当局，不要利用疫情在两岸民众间制造对立，扩大情感裂痕，捞取政治利益。希望两岸携手防疫取得成功，让台湾社会永葆平安。