严控疫情 香港多管齐下

抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，是这段时间以来香港特区政府和香港社会各界的头等大事。在中央的支持下，香港特区政府不断加强措施严控疫情，一些社团组织和爱心人士纷纷贡献力量，大家齐心协力、共克时艰，遏制疫情蔓延，保障香港居民的生命安全和身体健康。

与内地合作 缩减入境人流

截至2月2日下午16时，香港卫生防护中心数据显示，香港的确诊病例达14例，另有188例疑似病人在住院接受检查。

“香港目前没有出现社区爆发趋势。”香港医院管理局前主席胡定旭表示，香港经历过SARS疫情，在抗疫方面具备经验。此次特区政府采取的抗疫措施，如大幅缩减往来内地的交通等，对控制疫情在港传播有一定帮助。

香港特区行政长官林郑月娥早在1月28日的记者会上介绍，经中央批准，内地49个城市已暂停发出赴港个人游签注，同时内地已全面暂停旅行社团队游行程，预估内地访港旅客将减少七成以上，有效降低疫情传播扩散风险。

此外，香港往来内地的高铁、民航、客运、码头等交通服务也大幅缩减。自1月30日凌晨起，香港已暂停西九龙站高铁香港段及红磡城际直通车所有班次，关闭高铁西九龙站口岸、红磡站口岸、沙头角口岸及文锦渡口岸的客运服务。民航方面，赴港的内地航班逐步减少至平日的一半。尖沙咀中国客运码头及屯门码头的跨境渡轮服务暂停，港珠澳大桥金巴、沙头角跨境巴士班次也相应缩减。

此前，港府已宣布，自1月27日零时起，限制湖北省居民及任何过去14日到过湖北省的人士入境。“相关措施无可避免对往来内地及香港的人士带来不便，但措施是防疫工作中重要的一环，希望获得谅解。”林郑月娥说。

数据显示，1月30日经各口岸（机场除外）抵港的内地旅客只占整体旅客数目9.7%，比两星期前下跌了91%，而且未来仍会进一步减少，显示防控措施成效显著。

全国人大常委会委员谭耀宗表示，香港从海、陆、空三方面大幅缩减往来内地的交通服务，有利于减少输入性感染病例。他认为整体而言，特区政府的防疫措施较为积极，希望相关措施能够减少跨境人员流动，从而达到有效防疫的效果。未来一至两周是至为关键的时期，他呼吁特区政府密切留意疫情发展情况，及时应对。

香港《星岛日报》发表社论认为，香港未来还需加强与内地沟通合作，一是交流有关疫情的重要信息，包括新病毒的特质以及有效治疗方法等。内地专家防控传染病的水平，已获国际肯定。二是在防护物资上，请求中央给予香港支援。

减少聚集活动 降低交叉感染

除减少人群流动外，特区政府也出台一系列措施，取消公众集会、安排在家工作或上学，减低新型冠状病毒感染的肺炎疫情扩散的风险。

学校方面，林郑月娥于1月31日宣布，中小学、幼稚园和特殊学校的开学时间推迟至3月2日。1月25日，港府曾将开学时间延迟至2月17日。除中小学之外，香港浸会大学、香港大学等高校也宣布推迟校园内的教学活动至3月2日。

香港的农历新年假期原定于1月29日结束，为了有效抗击疫情，特区政府已延后公务员复工时间至2月9日。除了提供紧急和必须公共服务的人员外，政府雇员无需返回办公室，而是留在家中工作。林郑月娥同时呼吁私营企业或非政府机构的雇主弹性处理雇员的上班安排。

香港多家主要银行宣布关闭部分营业网点。香港金融管理局预计，全香港会有约20%至30%的银行分行暂时关闭，包括东亚银行、汇丰银行、恒生银行、中银香港等。其余继续运作的分行中有部分会缩短营业时间，自动柜员机服务不受影响。

香港特区政府康乐及文化事务署、环境保护署、古物古迹办事处、规划署、运输署等1月29日起暂停开放多个设施，直至另行通知为止。包括体育馆、运动场、公众游泳池、泳滩、水上活动中心、度假营等陆上和水上运动设施，所有博物馆、表演场地、公共图书馆和附设自修室、流动图书馆、音乐事务处音乐中心全部暂停开放。香港近期的大型活动，包括元宵晚会、渣打马拉松、各机构的新春酒会等一一取消。

香港劳工及福利局为743家安老院和323家残疾人士院舍提供一次性特别津贴3000港元至5000港元不等，以购买防护装备及消毒用品。香港最大的综合性出版集团联合出版集团紧急出版发行《新型冠状病毒感染肺炎防护读本》，首批15万册于1月29日下午起在香港400处免费派发，为公众提供实用、准确、专业的防疫信息。

多方筹集物资 增强市民防护

充足和稳定的卫生防护物资对抗击疫情至关重要。目前全球闹口罩荒，香港近几日也出现抢购口罩的情况。“特区政府理解市民对口罩供应的关注，我们正多管齐下，竭尽所能积极增加本地生产和全球采购。”香港特区政府政务司司长张建宗表示。

春节假日期间，香港特区政府召开多次高层跨部门会议，紧急安排全球采购口罩等防护装备。“至今我们已接触来自十多个国家共220余个供应商，政府已购买约500万个口罩，由上周开始陆续抵港。”张建宗介绍，同时，内地多个部门已经合计供应接近800万个口罩运抵香港，另外还有2400万个口罩准备安排发出，这3200万个口罩将抵港作零售用途。

香港惩教署的口罩生产线24小时全日运作，生产量由每月110万个加至180万个。另外，特区政府联络本地一些创科公司，每月增加生产160万个较高规格的口罩。

张建宗强调，我们已多次提醒业界，当口罩陆续到港后，应立即投入市场，不可囤积提价，以免供求失衡，造成更大的恐慌。

生活用品方面，张建宗说，香港主要粮食供应充足，特区政府已向超市、零售商和批发商了解情况，他们会尽快安排人手补充货架，确保食品供应畅顺，市民无须恐慌。

香港的积极社会力量也在行动。香港民建联、工联会2月1日在全港多个地点免费派发合共8万个口罩，希望在严峻的环境中能够与市民齐心对抗疫情，打赢这场仗。一些境外的港商也有意短期内回港设立生产线，生产更多口罩等防护装备。

“从元旦至今，特区政府推出多轮防疫措施，一步步升级行动，比较早地意识到了防疫工作的重要性，这与香港拥有多位世界级医疗权威、累积了抗击SARS的经验教训密切相关。随着疫情发展，内地多地共抗疫情，‘集中力量办大事’，充分体现出制度优势。希望香港也能上下一心，跨越分歧，共克时艰。”香港民建联副主席、新界社团联会理事长陈勇呼吁，一些反对派勿再将关乎整个香港社会安危的民生问题政治化。香港“抗疫战”现正处于关键期，唯有加强与内地沟通合作，以保护市民健康为大前提，才可打赢这场硬仗。