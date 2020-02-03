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李克强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话指出

中国有信心有决心有能力打赢疫情防控阻击战

2020年02月03日08:21 来源：人民网－人民日报海外版

　　新华社北京2月1日电  国务院总理李克强日前应约同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。

　　李克强指出，中国政府始终把人民群众的生命安全和健康放在第一位，正在公开透明、有力有序地开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，目前重点是防止疫情扩散蔓延，做好患者救治，同时保障人民群众以及在华外国侨民的正常生活秩序。中国政府和人民有信心、有决心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。

　　李克强强调，我们当前正在全力保障奋战在抗疫一线医护人员所需的医疗物资，也希望欧盟为中方通过商业渠道从欧盟成员国紧急采购医疗物资提供必要便利。我们愿同包括欧盟在内的国际社会加强信息、政策沟通和技术交流，开展相关合作。

　　冯德莱恩表示，欧盟高度尊重和认可中方为防控疫情采取的措施，愿尽己所能、动用一切可能的资源向中方提供帮助，将协调有关成员国为中方采购医疗物资提供便利。

　　王毅参加上述活动。

(责编：李轶群、许晓华)


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