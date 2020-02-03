加大对湖北重点地区医疗防控物资支持力度

新华社北京2月2日电 2月2日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议，部署部分省份因防控工作需要灵活安排工作、进一步做好疫情防控和市场保供，加大对湖北省特别是武汉市及周边重点地区医疗防控物资支持力度。

中共中央政治局常委、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组副组长王沪宁出席。

会议指出，按照中央应对疫情工作领导小组会议精神，国务院已同意部分省份根据疫情防控工作需要，春节后在保障疫情防控、公共事业运行、群众生活必需及其他涉及重要国计民生企业、重大工程员工及时返岗的同时，其他行业可采取灵活方式安排工作。这有利于避免节后人群大规模流动，降低疫情扩散风险。引导具备条件的企事业单位错峰上下班和居家网上办公等。有序引导农民工等重点群体错峰出行，在复工后分批有序到岗。

会议指出，各地要确保疫情防控物资和生活必需品等稳定供应。及时准确掌握本地区药品、防护用品、消毒用品等疫情防控物资供需情况，采取有力措施支持相关企业尽快复工、满负荷生产、扩大产能。加强生活必需品供应，尽快组织粮油及食品加工、能源等重点企业复工生产，建立重要物资供应绿色通道，优先安排电煤、粮食、蔬菜等重点物资运输，确保批发市场、城区物流配送畅通和商超、便利店、社区供应点及时补货。

会议指出，保障湖北省特别是武汉市疫情防控物资需要是重中之重。疫情发生后，国家从各方面抽调人力物力集中给予支持，但湖北目前医疗资源短缺问题仍然突出。要加快医院和床位建设，加强医务人员队伍保障，从全国其他省份组织更多呼吸、重症、护理等方面高水平医护人员支援湖北。要加快推动医疗防控物资生产企业复工达产，优先保障武汉和湖北其他重点地区需要，抓紧弥补湖北省医用口罩、防护服等重点医疗防控物资缺口。国务院联防联控机制各成员单位要主动担责、加强协调，帮助解决重点医疗防控物资的生产、运输等方面遇到的问题。卫生健康委要尽快完善重点医疗防控物资分类使用标准，为有限资源精准使用提供依据。所有紧缺物资实行国家统一调度。湖北省要做好医疗防控物资管理、优化配置使用。

会议要求，各地区各部门要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，进一步压实属地责任，推动防控力量下沉，坚持公开透明，更好做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，坚决打赢疫情防控阻击战。

领导小组成员丁薛祥、黄坤明、蔡奇、王毅、肖捷、赵克志参加会议。