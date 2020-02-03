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中央赴鄂指导组实地察看火神山医院

2020年02月03日08:21 来源：人民网－人民日报海外版

新华社武汉2月2日电 （记者胡浩、赵文君）经过连日奋战，武汉火神山医院于今日正式移交给解放军医疗队管理使用，并将于明日开始接诊患者。受习近平总书记委托，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组实地察看医院设施设备等情况。

经中央军委主席习近平批准，军队抽组1400名医护人员于2月3日起承担火神山医院医疗救治任务。孙春兰查看了医技楼CT室、病房、隔离通道、负压设施等，了解医务人员需求情况。她说，习近平总书记一声令下，人民子弟兵闻令而动，勇挑重担，敢打硬仗。我们这支队伍经过抗击非典、援非抗埃等一系列重大任务的严峻考验和磨砺。相信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有军民团结的磅礴伟力，有全国人民的众志成城，一定能打赢疫情防控阻击战。向人民军队致敬，给人民军医点赞！孙春兰叮嘱医务工作者一定要做好自我防护。她要求湖北省、武汉市要全力搞好各项服务保障工作。

孙春兰向参与火神山项目的建设者们表示慰问和感谢。从五湖四海汇聚而来的7000多名建设者日夜奋战、齐心协力，诠释了“中国速度”。火神山医院建筑面积3.4万平方米，设置床位1000张，开设重症病区、普通病区，设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室。

今天上午，孙春兰赴湖北省疫情防控指挥部，与湖北省党政主要负责同志专题研究医用物资保障和重症患者救治工作。

(责编：李轶群、许晓华)


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