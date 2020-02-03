同时间赛跑 与病魔竞速(望海楼)

“天连五岭银锄落，地动三河铁臂摇。”2月3日起，万众瞩目的武汉火神山医院投入使用，由军队抽组的1400名医护人员承担医疗救治任务。与此同时，其他疫情防控重点地区也正全力建设类似的专用医院，以集中收治新型冠状病毒感染肺炎患者。

短短一周多时间，一座建筑面积3.4万平方米、1000张床位的专用医院建成投用。“火神山速度”的背后，是中国发展建设积累的强大国力，是中国特色社会主制度的鲜明优势，是中国共产党团结带领各族人民战胜新型冠状病毒感染的肺炎疫情的坚强意志。

集中力量办大事。针对复杂严峻的疫情防控形势，中央明确提出“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的原则，举全国之力与疫情展开斗争。国家发改委紧急下达中央预算内投资3亿元，专项补助火神山医院和雷神山医院项目建设；工信部全力协调制造业企业加班加点生产防护服、口罩、护目镜、消毒液等医用物资驰援湖北；商务部动员外贸企业拓展海外货源，稳定重点物资供应；中央企业纷纷带头攻坚，一方面加大本领域公共产品供给力度，另一方面增派大量医护人员赶赴战“疫”前线。这一过程中，“火神山速度”成了中国特色社会主义制度优势的最新体现。

八方支援筑防线。中联重科、三一重工等企业调集大批高性能工程机械支援前方；联想集团为火神山医院捐赠IT设备并提供现场技术支持；兴源环境科技股份有限公司等企业提供的污水处理装备每天可处置800至1000吨污水；7000余名经验丰富的建筑工人暂别亲人、不舍昼夜、轮番上阵……正是坚挺的经济、优秀的企业、勤劳的工人，让我们构筑起战胜疫情的坚固防线。

众志成城渡难关。打赢疫情防控阻击战并非易事。这需要坚强的领导核心、高效的社会组织能力。从适当延长春节假期、鼓励错峰出行，到加强人员密集场所体温监测；从动员居民减少聚集频率，再到每天实时更新疫情数据，连日来，全国各地进行了积极有效的动员，民众防护意识显著增强、防护能力快速提高。对中国共产党而言，人民高于一切、生命重于泰山，只有坚决遏制疫情蔓延势头，捍卫最广大人民身体健康，才能筑牢中华民族伟大复兴的根基。

“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率。”世界卫生组织总干事谭德塞这样评价。

“借问瘟君欲何往，纸船明烛照天烧。”我们坚信，中国有足够力量将新型冠状病毒这个“瘟神”送走；我们坚信，任何困难都难不倒英雄的中国人民！

（作者为本报评论员）