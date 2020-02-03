“老高，十万火急！”

接到电话时，高仲品正在缅甸密支那的家里，和妻儿准备年三十的团圆饭。饭没吃到嘴里，心却揪起来了。

“腾冲刚刚确诊两个病例。医疗物资不够用，能否请你代购一批？”电话那头的云南省腾冲市外事办主任刘国庄的口气火急火燎。

锅里还噌噌地冒着热气，高仲品却坐不住了，立马带着妻子、儿子出门采购。密支那地界不大，物资也谈不上丰富，由于整箱货源很少，一家三口只能分兵三路，全城商店挨个跑，能买多少算多少。6个小时下来，屋里摞满了医用外科口罩、一次性手套、消毒液、洗手液等各类散装物资。

3人力量毕竟有限。高仲品是密支那云南同乡会会长。第二天，趁着互相拜年的机会，他把代购防疫物资的事逐一和同乡们商量。大家毫不犹豫。一位同乡的话说得提气：“说什么代购，我们直接捐！”

短短两三天，缅甸各地云南籍华侨华人奔走采购，各类防疫医用物资迅速汇来。

打包装箱时，一个贴着“密支那育成高级中学高中2801、2802班全体敬赠”纸条的箱子让高仲品心头一动。里面装着20多盒医用外科口罩，包装各异，有的甚至是不同品牌的口罩凑成一盒，一看便知是从好几家商店买来的。

原来，听老师们说腾冲告急，这所华文学校两个班级的学生主动捐出平时积攒的班费，自发跑了许多家商店采购口罩。有的学生买不到成盒口罩，就十个、几十个地买了捐来。这些年轻的身影中，既有不少“侨二代”、“华二代”，也有在当地土生土长的缅族孩子。

“缅族孩子们说，他们多次受邀去腾冲学习中文和中国文化，对中国有感情。腾冲有需要，中国有需要，他们想出力。”老师对高仲品说，“孩子们捐赠的物资虽然不多，但其中的胞波情谊特别珍贵。”

从1月26日开始，这些防疫医疗物资陆续送达腾冲。

“今天又在帮曼德勒各个侨社发送物资去腾冲和龙陵。密支那物资有限，这几天仰光和曼德勒的同乡会捐来了更多物资和款项。”2月2日下午，高仲品给记者发来信息。

在随后传来的照片中，记录了这样的场景：一箱箱防疫医疗物资码放整齐，正等待着他与当地朋友们搬箱装车，送往中缅边境口岸……