一封征集函 牵动十六国

“还能运多少物资？大概什么时候寄？”

2月2日晚19时，桌上的饭已热了几次，高卫明仍在忙不迭地打视频电话。电话那头，是远在捷克的华人、捷克餐饮集团董事长詹陈雷。

作为浙江省杭州市余杭区余杭街道沈家店社区主任，高卫明除了做好社区防疫工作，这几天还有一件大事——和余杭区出去的华侨华人做好接收医疗物资的事宜。

沈家店社区在余杭区有“华侨村”之称，40多户家庭有家人在海外生活。得知国内疫情后，他们纷纷出钱出力。捷克餐饮集团和青田同乡会联合筹集了78万个医用外科口罩、3万个N95口罩，近期陆续邮寄到余杭。

而这，要从1月29日的一封“征集函”说起。

1月29日上午9时，高卫明将余杭街道发布的《阻击疫情，这些防护物资急缺》征集函转发到“杭州余杭区沈家店三胞侨眷联”微信群中，希望得到华侨华人们的帮助。保险起见，他又分别给在捷克的詹陈雷、在法国的金丽英等华人打了电话。

“我们之前筹集了一批物资发给武汉了。现在家乡有需要，我们马上再去筹。”电话那头，所有的声音都斩钉截铁。

电话刚挂不久，当晚21时16分，詹陈雷已有回应。他在群里发了6张照片，“9大箱的医疗物资”。

不一会儿，金丽英也发来消息：“我联系到法国一家医疗器械公司，买到200个帽子、80件防护服、300双手套、30副医用眼镜。明天快递回国。”

更多的人在群里询问：“想捐款，哪里捐？”

高卫明将余杭区红十字会的链接和官方账号发到群里。很快，“已捐”的字样纷纷传来，排成一列。

陆陆续续，群里16个国家的华侨华人行动起来，自发购买征集函上需要的医疗物资。

“第一批救灾物资已经发出，第二批已经准备，第三批已经落实。”1月31日，身在奥地利的华人裘小平在微信群里说。

“医院比较缺医用防护服！能找得到吗？”群里，高卫明又向大家求助。不少人立刻回复“马上去问”。

不久，詹陈雷发来消息：“查到捷克的网上有卖的，但是否符合医用标准还不知道，我尽快核实……”

2月1日，正在大家忙成一团时，却有不好的消息从国外传来：

“现在有些物资已经脱销，而且奥地利航空公司已经停飞去中国的航班，物资不好运了。”

怎么破解？老乡们互相介绍经验。

“目前我们已与海南航空公司、飞机货运公司及菜鸟物流积极沟通货运的事。物资会很快运到余杭等地。放心！”电话那头，詹陈雷向高卫明保证。

……

采访结束，高卫明告诉记者：“物资运到之后，我们会千方百计把物资用好，绝不辜负亲人们的一腔热诚！”