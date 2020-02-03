公众戴口罩不必每次换

近日，口罩等医用物资短缺成为各地常态，面对疫情，全民争戴的趋势也让口罩变得更加紧缺。如何正确使用口罩？中国疾控中心副主任冯子健近日在国家卫健委召开的新闻发布会上表示，佩戴口罩，个人预防，首先是基于个人暴露疾病的风险来考虑。公众佩戴口罩不需要随时换，医务人员有严格的规定。

“直接照料和服务于新型冠状病毒患者的医务人员有最高的风险，他们要严格按照医院感染防护的要求佩戴符合感染防控要求的口罩和其他的个人防护设备，其他人应该有所选择。”冯子健表示，如果要到公众场所乘坐公共交通工具，这个时候建议戴上口罩。比如说个人独处，自己开车或者自己到公园散步，没有特别密集的人员接的情况，也可以不戴口罩，因为这样的情况感染风险是很低的。

冯子健介绍，疾病是通过近距离接触、飞沫传播，如没有这种情形，戴口罩没有必要。

“当然还有一种情况，我们出现发热，呼吸道症状，急性上呼吸道感染的人员，不管是居家，自我隔离的状态下，还是到医院就诊，需要乘坐交通工具，这个时候需要戴口罩，其他人员不必每个场合都佩戴口罩。”冯子健说，公众佩戴口罩不需要随时换，医务人员有严格的规定，使用多长时间需要更换口罩，进入红区、污染区，一出来就要把口罩换掉，再次进入要换新的口罩，这是有规定的。其他人员口罩不必用一次，换一次，可以根据清洁程度来更换。