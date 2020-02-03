新冠病毒凶猛  防控感染有道

为助力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情，河北省石家庄市以岭药业、石药集团、华北制药、神威药业等多家药企加紧生产药品，保障药品供应。图为一月三十日，工人在石家庄以岭药业生产线上忙碌。

新华社发

当前，由新型冠状病毒感染引发的肺炎已被纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病并按照甲类传染病管理。绝大部分省区市启动了突发公共卫生事件一级应急响应，全国上下积极投身于抗击新型冠状病毒的人民战争。

随着认识的深入和经验的积累，应对新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案逐步形成并不断完善。截至1月27日，中国有关方面已经发布了第四个版本。根据该版本，新型冠状病毒的传染源主要是该病毒感染的肺炎患者，此外，在针对传染源进行系统医治过程中，间接导致新冠病毒进一步扩散传播，形成了“次生传染”。

如何防止主传染源造成的侵害？如何消除“次生传染”？这些问题成为防控过程中人们关注的热点。就此，本报记者近日采访了解放军总医院第三医学中心原急诊科主任、南京医科大学心肺复苏研究院院长王立祥。

预防出现“次生传染”

在新冠病毒感染的肺炎呈增长蔓延的态势下，应充分认清“次生传染源”的隐匿性，切断传染源诱发出的一连串其他传染——“次生传染链”，有助于早发现、早隔离、早阻断。

记者：如何阻断新冠病毒感染的患者在转运途中产生的“次生传染”？

王立祥: 阻断将新冠病毒感染的患者转运至定点医院过程中的“次生传染”需要负压救护车。这种救护车可最大限度减少扩散。

负压救护车是利用技术手段，使车内气压低于外界大气压，空气在自由流动时只能由车外流向车内。此外，负压还能将车内的空气进行无害化处理后排出，避免更多的人感染，在救治和转运传染病病患时，可以减少交叉感染的几率。车上还配备了呼吸机、除颤仪、心电监护仪等全套抢救设备，安装了紫外线消毒灯、中心供氧接口等，清创缝合手术和心肺复苏等抢救都可以在救护车上进行，这在普通救护车上是难以做到的。

在早期转运新冠病毒感染患者时的负压隔离担架（又名负压隔离舱），是急救担架与传染病员隔离舱的整合体，它们的有机结合实现了多功能用途。

记者：如何使定点医院的病房不成为“次生传染地”？

王立祥：新冠病毒感染者在定点医院救治过程中极容易产生“次生传染”，这就需要建立负压隔离病房。负压隔离病房是救治传染性较强的呼吸道传染病人，隔离病原微生物及保护医护人员的重要医疗设施。其原理是应用特殊装置，使病房内的气压低于病房外的气压，外面的新鲜空气可以流进病房，病房内被患者污染过的空气不会泄漏出去，通过专门的通道及时排放到固定地方。

负压隔离病房的功能主要有两点：一是利用负压原理隔离病原微生物，同时将室内被患者污染的空气经特殊处理后排放，不会污染环境；二是通过通风换气及合理的气流组织，稀释病房内的病原微生物浓度，并使医护人员处于有利的风向段，保护医护人员工作安全。这种负压隔毒技术适用于预防被新冠病毒传染，病房要求密闭、舒适、洁净，具备ICU病房的抢救功能。

记者：清洗新冠病毒感染者使用的器械，容易产生“次生传染”。如何避免或消除？

王立祥：运用综合洗消技术可阻断由新冠病毒感染者使用过的器械清洗导致的“次生传染”。

通常消毒供应中心在器械清洗过程中由于冲洗、超声清洗机的震动、高压水枪、高压气枪的冲击等产生大量的气溶胶，配置清洗液和消毒液过程中也可产生气溶胶，这些气溶胶主要是生物气溶胶和液体气溶胶，在一定条件下可引起工作人员的感染甚至传染病的传播和流行。

应对气溶胶的防护最有效手段就是防止气溶胶的生成与弥散，因此，在操作过程中就要做到以下几个方面。规范标准预防，做好个人防护，戴好口罩、护目镜和手套，穿专用隔离衣和拖鞋；操作时在水下面刷洗，超声时机器加盖，配置清洗消毒液时，规范操作（加水后倒入液体）；在执行操作前后严格洗手，规范执行七步洗手法。

构建新型防阻网络

面对严峻的疫情形势，要从发现传染源、切断传播途径、保护易感人群3个主要环节出发，构建一种全新的“平时、适时、急时”的立体民生网络，打好防阻新型冠状病毒的人民战争。

记者：公众在生活中如何预防感染新冠病毒？

王立祥：目前，人们对新冠病毒的认识还十分有限，传染源还没有找到，传播机理、变异风险还不确定，病毒可能在未来一段时间出现新的不确定性，对不同年龄段人群的危害也会有变化，因此，万不可掉以轻心。

目前，已经明确新冠病毒感染的肺炎可以人传人，在尽快查明病毒感染和传播原因的同时，运用现代信息传媒优势，搭建网络平台，建立“网传员”制度，平时发布利于广大民众获取病因和预防的信息，远离新冠病毒，起到“上医治未病”的功效。比如，北京市疾控中心建议加强个人防护，避免接触野生禽畜，杜绝带病上班、聚会，做好健康宣传和督导检查，养成良好的卫生习惯，合理膳食、适量运动、戒烟限酒、平衡心理等。

记者：如何适时监护发现新冠病毒？

王立祥：新冠病毒主要通过飞沫传播、接触传播、粪—口传播，随后通过人体的口鼻眼的黏膜侵入人体。潜伏期可长达14天，在潜伏期具有传染性。通过运用现代信息传媒优势，搭建网络平台，建立“网格员”制度，适时与区域民众进行互动交流，有利于第一时间知晓民众的健康状态，及时监测发现新冠病毒感染人群，力争做到“早发现、早诊断、早治疗”。

比如，湖北武汉以街道为单位确定了大量以共产党员为主体的志愿者和观察员，每个人在微信上安装“武汉微邻里”小程序，实名登记后，程序会通过卫星定位确定感染人员的家庭隔离地址，然后通过地址锁定病毒感染者挂靠的社区组织，锁定其挂靠志愿者，并通过卫星定位和登记该感染者的隔离地址。如果需要就医，其所在的社区会通过志愿者安排车辆将其送到医院，社区会要求周围其他成员远离感染者的隔离地点，志愿者会安排消毒人员上门按不同标准进行消毒。

记者：如何对感染者提供及时救护，进行抗“毒”治疗？

王立祥：新冠病毒感染的较严重病例可能出现肺炎、严重急性呼吸综合症、肾衰竭，甚至死亡。由于该病具有隐匿性和突发性，在院外出现急症时的及时救护处理就显得极为重要。通过运用现代信息传媒的优势，搭建网络平台，建立“网救员”制度，通过“生命平安站”载体，联动社区、120、医院及时对发病患者进行救治，有利于第一时间抢救临危患者，起到“及时救护”之功效。“生命平安站”是连接个人、家庭、社区、公共卫生机构等防治救的人工智能系统，充分整合医院救治、120 应急、社区干预、家庭联动、政府协调，打一场应对新型冠状病毒的“网络”阻击战。