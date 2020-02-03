火神山医院建设——与疫情竞速

2月2日，武汉首座用于集中收治新型冠状病毒感染肺炎患者的专科医院——武汉火神山医院正式交付军队支援湖北医疗队。短短数日，建成占地面积近5万平方米、总建筑面积达3.39万平方米的医院，殊为不易——

1月24日，除夕，上百台挖机抵达现场，开始土地平整。

1月25日，大年初一，项目主体施工。

1月28日，大年初四，1栋双层病房区钢结构初具规模。

1月31日，大年初七，九成集装箱的拼装均已完成，活动板房骨架安装3000平方米。

2月1日，大年初八，全面展开医疗配套设备安装。

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这是一场与疫情的竞速，分秒必争！6000余名建设者鏖战，近千台大型机械设备、车辆，24小时不间断施工，再度展现了中国力量和中国速度。

“工期特别紧！这么大规模的医院平时最少要一个月才能建成，现在只用了10天。我们的工人分成两班轮流作业，设计人员甚至只睡2个小时。整个施工图纸出来后，技术人员根据现场情况进行深化设计，通宵工作是常态。”中建三局三公司火神山医院项目技术组现场负责人沈锴说。

中建三局项目经理、“中建·蓝天使”城市救援队队长王永红主动请缨，会同4名队友从各地驰援火神山，配合医护人员监控现场人员身体健康状况，向现场人员宣传施工安全及防疫知识。

“口罩最长4个小时就必须换一次”“吃饭时口罩摘下来了就不要说话”……工地旁的宿舍里，王永红不厌其烦地向工人再三嘱咐。

钢结构安装工邱奇峰1月30日从咸宁老家紧急返回武汉，参与火神山医院建设，“大儿子今年要考大学了，我得给我的孩子作个表率！”

刘星、刘飞兄弟，妻子分别是湖北省人民医院、协和医院的护士。1月23日凌晨，得知建设任务，兄弟俩即刻请缨，两对夫妻一起乘车从老家连夜赶回武汉，分别奔赴医院和工地。夫妻档、兄弟连，父子同班、兄弟同壕，在这场抗击病魔的战斗中比比皆是。

“我是党员我先上”“党员不扛重担谁扛”……在这没有硝烟的战场上，更多的是带头冲锋在前的共产党员，用实际行动践行着初心使命。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 02 版）