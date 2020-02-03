凝聚众志成城抗击疫情的磅礴力量

“团结是铁，团结是钢，团结就是力量。团结是中国人民和中华民族战胜前进道路上一切风险挑战、不断从胜利走向新的胜利的重要保证。”正在进行的这场防控疫情的严峻斗争，深刻印证了这一结论。

习近平总书记强调：“在中国共产党的坚强领导下，充分发挥中国特色社会主义制度优势，紧紧依靠人民群众，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们完全有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。”新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，党中央把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，对加强疫情防控作出全面部署，凝聚起众志成城抗击疫情的磅礴力量，为我们坚决打赢疫情防控阻击战提供了根本政治保证。

集中力量办大事是社会主义制度优越性的重要体现，也是我们应急处置重大突发公共卫生事件的重要法宝。在农历新年第一天，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议，专门听取新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作汇报，对疫情防控工作进行再研究、再部署、再动员。党中央成立应对疫情工作领导小组，统一指挥、分类指导各地做好疫情防控工作。党中央向湖北等疫情严重地区派出指导组，推动有关地方全面加强防控一线工作。从充分发挥联防联控机制作用，加强统筹调度，及时研究解决防控工作中的问题，到广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，构筑群防群治的严密防线，再到组织动员各级党组织和广大党员、干部把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬，这一切充分彰显了坚持全国一盘棋、调动各方面积极性、集中力量办大事的制度优势。赢得这场严峻斗争的伟大胜利，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移把党中央各项决策部署落到实处，形成排除万难、一往无前的强大合力。

中国人民是具有伟大团结精神的人民。疫情让人们在空间上保持距离，却让人们在心灵上贴得更近。在这场严峻斗争中，哪里有疫情，哪里困难多，哪里就有四面援助、八方支持。从医务工作者义无反顾冲锋在前，到防控物资相关生产企业及时复工、全力保供；从人民子弟兵闻令而动、积极支援地方疫情防控，到科研人员争分夺秒、强化攻关；从基层群防群治构筑严密防线，到交通运输、电力保障、市场供应等行业职工履职尽责、携手共筑坚强后盾，再到社会各方纷纷捐款捐物……中华儿女心往一处想、劲往一处使，形成抗击疫情的强大力量。赢得这场严峻斗争的伟大胜利，我们要更加紧密团结在一起，坚守各自岗位，勇于担当作为，做到守土有责、守土担责、守土尽责，积合力以致胜、汇众智而成功。

“万夫一力，天下无敌”。从1998年的抗洪抢险，到2003年的抗击非典，再到2008年的抗震救灾，一次次伟大斗争告诉我们：越是面对挑战，越需要团结的力量；越是攻坚克难，越需要群策群力。在党中央坚强领导下，万众一心，众志成城，就没有中国人民克服不了的困难、迈不过去的坎。打赢疫情防控阻击战，我们有信心，我们有能力！

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 01 版）