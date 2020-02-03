热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

“此刻，我们也是战士！”

本报记者  汪晓东

2020年02月03日08:18 来源：人民网－人民日报

2月2日下午，坐上北京西站至长沙南站的G503列车，隔着车厢走道，利用列车长赵斌忙碌的间隙，和他聊了起来。

赵斌今年39岁，当车长已有15年，现在是广铁集团长沙客运段高铁动车一队高九组列车长，同时还是临时乘务党支部书记。

赵斌住在长沙，老家在湖南邵东。他没有回老家过年。大年初一，他母亲带着13岁的女儿回了邵东，妻子回了益阳娘家。“晚上回到长沙，我一个人住。”赵斌说，作为防护举措，更多的同事下了班不能回家，而是住在单位的行车公寓。

赵斌拿出手机，给记者看乘务员舒松华在微信朋友圈写的一段话——

“才上幼儿园的儿子每次都问我，‘妈妈你怎么还没下班呀，都上班那么久了，你累了，应该回来休息了’，泪奔……其实，咫尺天涯，妈妈只是不能回而已……此刻，我已经把这个工作当成了自己的责任。没错，我们就是铁路人，也是逆行者！”

1月28日，舒松华正式向党组织递交了入党申请书。“我们高铁动车一队有457人，有154名党员，是一个战斗力很强的集体。”赵斌说。

这段时间，客流量比平时减少60%—70%，不过，赵斌他们工作量却大大增加，测量体温、车厢全面消毒、重点旅客信息登记……也还会遇到突发情况，比如有个别旅客没戴口罩就上了车，解释是“没有买到”，他们发现后把自己备用的口罩拿出来，给旅客戴上。

“这次疫情是遭遇战，也是阻击战。中国铁路有200万职工，此刻，我们也是战士！”赵斌说。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn