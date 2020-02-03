2月2日下午，坐上北京西站至长沙南站的G503列车，隔着车厢走道，利用列车长赵斌忙碌的间隙，和他聊了起来。

赵斌今年39岁，当车长已有15年，现在是广铁集团长沙客运段高铁动车一队高九组列车长，同时还是临时乘务党支部书记。

赵斌住在长沙，老家在湖南邵东。他没有回老家过年。大年初一，他母亲带着13岁的女儿回了邵东，妻子回了益阳娘家。“晚上回到长沙，我一个人住。”赵斌说，作为防护举措，更多的同事下了班不能回家，而是住在单位的行车公寓。

赵斌拿出手机，给记者看乘务员舒松华在微信朋友圈写的一段话——

“才上幼儿园的儿子每次都问我，‘妈妈你怎么还没下班呀，都上班那么久了，你累了，应该回来休息了’，泪奔……其实，咫尺天涯，妈妈只是不能回而已……此刻，我已经把这个工作当成了自己的责任。没错，我们就是铁路人，也是逆行者！”

1月28日，舒松华正式向党组织递交了入党申请书。“我们高铁动车一队有457人，有154名党员，是一个战斗力很强的集体。”赵斌说。

这段时间，客流量比平时减少60%—70%，不过，赵斌他们工作量却大大增加，测量体温、车厢全面消毒、重点旅客信息登记……也还会遇到突发情况，比如有个别旅客没戴口罩就上了车，解释是“没有买到”，他们发现后把自己备用的口罩拿出来，给旅客戴上。

“这次疫情是遭遇战，也是阻击战。中国铁路有200万职工，此刻，我们也是战士！”赵斌说。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 13 版）