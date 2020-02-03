让我们从自己做起，做好隔离和防护，打赢这场没有硝烟的战争。

这个春节，过得不易。

病毒来袭，各省份都拉响了警报。各项防疫工作如同上紧了发条一般，争分夺秒地启动起来。大家通过手机密切关注着疫情信息，通过直播日夜关注着火神山、雷神山两座医院的建设情况，各个群里热切讨论着口罩的科学戴法、洗手的几项注意、各村的防护措施……可以说，全社会都绷紧了防疫的弦儿。

紧张防疫的氛围下，也涌动着暖意。

一封封摁满手印的“请战书”，一句句斩钉截铁的“我报名”，妈妈紧紧拥抱，然后放下孩子，走进驰援队伍；妻子坐进赶赴武汉的大巴，老公在车下喊：平安回来……这些镜头，让人看了眼睛发热、心里发烫。这些“逆行”的身影，我们一定要记住，是他们牺牲自我，保护着我们。

过年期间，笔者回到家乡甘肃省庆阳市正宁县发现，公路两旁，各社区村庄的醒目位置已经拉起宣传横幅，各入口要道都设有值守卡点。由党员带头，村干部、交警等组成的值班组24小时轮流值班。甚至有许多老百姓也自发前来帮忙，一起抓好疫情排查。一问，老乡说得很实在：咱每个人，都是一道防线哩！

是啊，说得真好，每个人都是一道防线。不能与亲人团圆，无法与好友促膝，大家从一开始的震惊，很快转为理解和支持。“在家好好待着，就是为社会做贡献”，已经成为共识。谁敢不自觉，任性地“串门”，连几岁的孩子都可能过来说他。这两天，一个名为“姥爷不要我了”的短视频在网上热传：因为疫情，不让前来看望自己的外孙进门团聚的“冷漠”姥爷，却隔窗“空投”下口罩和红包。那一刻，戳中了无数人的泪点。“保护好自己就是保护好别人”“少吃一顿饭，亲情不会淡”……大家在亲友群中纷纷转发这些“顺口溜”，背后是对亲朋不变的祝福、对社会最深沉的爱。

请做好隔离、防护好自己，然后，力所能及地做一些事。风雨之后有彩虹，团结和坚韧是应对疫情的底气，让我们坚定前行，相信崭新的春天一定会在前头！

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 13 版）