防控疫情，展现坚守与奉献的力量

传统佳节，因坚守而动人；防控疫情，用奋战来回应。最美“逆行者”们，展现出一种超越“小家”、成就“大家”的高尚境界

战胜疫情是我们共同的目标，互帮互助、共同发力，就一定能形成一个防控疫情共同体，凝聚起打赢疫情防控阻击战的强大合力

这个春节不平常。新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作全面展开，广大党员干部、医护人员等奋战在防控疫情斗争第一线。各行各业都有人在坚守岗位，为防控疫情提供保障，为万家团圆提供守护。这些最美“逆行者”，用他们的坚守与奉献，为人们构筑起一道健康防线。

惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。从治理的视角来看，在医疗资源有限的情况下最大限度救治患者，在人口流动的背景下最大限度防控疫情，在确保安全的前提下最大限度保障社会生活运行，这是对国家治理能力的巨大考验。疫情发生后，习近平总书记第一时间作出重要指示，亲自指挥、亲自部署；党中央成立应对疫情工作领导小组，在中央政治局常务委员会领导下开展工作；各地坚决贯彻党中央决策部署，纷纷启动重大突发公共卫生事件一级响应……可以说，在疫情防控中，党中央总揽全局、协调各方，各级党委、政府在任务分解、资源配置、社会治理等方面迅速响应，展现出了坚持全国一盘棋、调动各方面积极性的治理能力，集中力量办大事的制度优势。

面对疫情扩散的风险，坚守是最有力的回答。武汉广大医护人员冲锋在前，全国各地医务工作者成为这个春节最可敬的“白衣战士”；各地支援武汉的医疗队迅速集结，向着武汉出发；曾奉命赴北京小汤山抗击非典的南方医院医疗队主动请战，誓言“若有战，召必回，战必胜”……传统佳节，因坚守而动人；防控疫情，用奋战来回应。春节期间坚守岗位，用自己的行动，承载了多少人的健康；用自己的舍弃，换来了多少家庭的团圆，这不仅体现着敬业与奉献的价值追求，更展现出一种超越“小家”、成就“大家”的高尚境界。

“新春我在岗，工作‘不打烊’”。从边疆哨所的解放军战士，到街道上巡防值守的消防官兵，从在交通岗位上确保春运通畅，到在供电所里守护灯火通明，各行各业都展现着坚守与奉献的价值。在坚守岗位的人群中，很大一部分是共产党员。春节期间，一个短视频在网上流传：在疫情防控中，复旦大学附属华山医院感染科召开了一次特殊的组织生活会，党支部书记张文宏说：“困难的工作、最辛苦的岗位，党员必须先上，没有商量！”这段话赢得网友一致点赞，正因为“党员必须先上”体现了共产党人应有的担当。让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬，把投身防控疫情第一线作为践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石，就能把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势。

防控疫情，让我们这个春节有了更为特殊的意义。春节是亲情的凝聚，很多人也许无法与家人团圆，但是防控疫情让我们看到了一个更大的“家”。从政府到社会，从医护人员到新闻工作者，战胜疫情是我们共同的目标。互帮互助、共同发力，就一定能形成一个防控疫情共同体，凝聚起打赢疫情防控阻击战的强大合力。

有党中央的坚强领导，有各级党委和政府的有力举措，有医护人员的全力以赴，有每个人的共同参与，各地各部门密切配合与协同，我们一定可以有效防控疫情，让自己的“小家”得享安康，让中国这个“大家”更加安全。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 05 版）