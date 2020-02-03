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湖南邵东 全面摸底排查 掌握人员信息

本报记者  申少铁

2020年02月03日08:17 来源：人民网－人民日报

凌晨5点30分，湖南邵东市天茂小区的防疫人员正在给小区电梯和走廊打消毒液。“消毒不能留死角。”这名防疫人员说。

春节前，邵东市就成立了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部，由市委市政府主要负责人担任指挥长，连续发布三个动员令，要求在辖区范围内做好社区和乡镇村的防疫工作。

组织对社区和村镇进行摸底排查。辖区内乡镇（街道、场）、村（社区）组织工作队进社区进村入户排查近15天内从武汉返乡的人员，做好花名册。按照属地管理原则，由乡镇（街道、场）、村（社区）干部无遗漏全面摸排到人，建立健康信息卡，逐一分类处置，落实防控措施。

暂停或取消公共场所的群体性聚会等活动。暂停辖区内旅游景区运营，暂停所有网吧、歌舞厅、电影院等公共娱乐场所营业性活动。暂停酒店、饭店举办酒宴。暂停农村举办红喜酒宴，白事严格控制天数、人数，由所在辖区乡镇（街道、场）负责。对住宅小区、农贸市场、超市、大型商场等人流量大的重点场所每天消毒。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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