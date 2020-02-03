江苏网格员志愿者 严防控密织网

“过年不串门，出门戴口罩，亲戚不走，来年还有，朋友不聚，回头再叙……”一大早，江苏徐州市黄楼街道天骄世家社区网格党支部书记程晓筠，就背着扩音喇叭走街串户宣传提醒。熟悉的乡音、易懂的话语，乡亲们都说：“听得懂、听得进，我们也能做得到！”

这些天，徐州全市1.6万名网格员、平安志愿者穿行在大街小巷。“我们对小区进出车辆逐个排查，询问记录走亲访友人员情况，给居家隔离人员定时测量体温、送去基本生活物品，让居民感受到党组织的温暖。”程晓筠说。

1月27日，江苏省委政法委下发紧急通知，要求组织乡镇（街道）、社区（村居）干部，抓紧动员全省30万名专兼职网格长、网格员，迅速开展工作。用脚板织密“防护网”，以行动筑牢“防控墙”。

“网格员清楚本网格的住户情况，群众对我们也很熟悉，工作开展较为顺利。”淮安市盱眙县盱城街道五墩社区网格员徐兰兰表示。

“有什么需要，电话联系我就可以了。”南京市玄武区锁金村街道社工姜文豪拨通了一户刚刚从武汉归宁的居民电话。春节期间，每天除了两次的电话询问，社工们还会提着从超市为居民购买来的物品送到家门口，离开后再电话联系居民开门取货。暖心“代购”获得不少居民点赞。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 04 版）