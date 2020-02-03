因为长时间高强度工作，本来干净白皙的脸上，被口罩勒出了醒目血痕；本来纤细光滑的手指，被手套里的汗水泡皱发白……连日来，许多奋战于抗疫最前沿的医护人员的照片，经媒体报道后感动许多人。面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，广大医护人员义无反顾挺身而出，把危险留给自己，把安全带给别人，筑起了一道守护生命安全的坚强防线。

医卫事业，向来是造福人类的崇高事业、充满爱心的光荣事业。翻开中华民族的医学史，“医者仁心”“医道无私”的理念世代相传。当前，疫情是命令，病房如战场。面对疫情，多少医护人员“最美逆行”，多少白衣战士“请战出征”。在“不计报酬、无论生死”的铮铮誓言中，我们读懂了他们治病救人的神圣使命。广大医护人员不顾个人安危，生动彰显出敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的不懈追求，在最危险的地方展现出最崇高的精神品质。

疫情当前，广大医护人员的专业知识、职业素养、使命担当，是守护人民群众生命安全和身体健康的重要屏障，也是打赢这场疫情防控阻击战的重要保障。在这场没有硝烟的战斗中，广大医护人员是抗击疫情的急先锋，也是救治患者的主力军。有人闻令而动，瞒着家人深夜驰援湖北武汉；有人主动请缨，夜以继日奋战在救治一线；有人孜孜不倦，不断向公众普及科学防控知识……在疫情防控的关键期，在祖国和人民需要的紧要关头，广大医护人员经受了严峻考验，做出了巨大贡献。他们不辞劳苦守护病患、不吝才华攻坚科研，让人民群众安心，增强了我们打赢疫情防控阻击战的信心。

“虽然看不到防护服里面你们的模样，但我记住了你们悉心照顾我的样子。”一名安徽合肥的患者在治愈出院时，向救治自己的医护人员真挚地表达感谢。广大医护人员奋力的样子值得铭记，敬业的精神值得表扬，疲惫的身心同样需要用心呵护。当医护人员战斗在抗击疫情的第一线，如何有效地保护好、支援好“白衣战士”，牵动着许多网友的心。我们看到，在一些捐赠的爱心物资上，特别写上了一句“请交给任何医护人员”；在一些医院附近，有餐饮店无偿提供医生护士的一日三餐。努力为医护人员消除后顾之忧，让他们能够安心从事救死扶伤的神圣事业，必能进一步坚定全社会打赢疫情防控阻击战的决心。

病毒无情人有情。医护人员是最可爱的人，也是最可敬的人。一张广为流传的照片里，医护人员和患者竖起大拇指互相鼓励，定格了齐心协力抗击疫情的温暖瞬间。这是众志成城的决胜战线，也是不容有失的生命防线。我们向每一个奋战在抗击疫情一线的白衣战士致敬，向每一位奉献在救死扶伤岗位的白衣天使学习。只要万众一心、同舟共济，疫情防控阻击战定能捷报频传，广大医护人员定能早日凯旋。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 04 版）