中国以公开透明负责任的方式同各方加强合作防控疫情

本报洛杉矶2月1日电 （记者王如君）中国驻美国大使崔天凯1日在美国加州大学圣迭戈分校举行的“中美关系论坛”上说，中国在防控新型冠状病毒感染肺炎疫情方面以公开、透明、负责任的方式同世界卫生组织和其他国家加强合作、分享信息。他同时呼吁国际社会携手应对公共卫生方面的挑战。

崔天凯说，当前，防控疫情在中国是当务之急，人民群众的福祉是头等大事。中国政府正全力采取坚强有力的措施遏制疫情传播扩散，救治病患。从中央领导到基层，从医务人员到普通老百姓，中国举国上下众志成城、团结一心。中国完全有信心、有能力战胜疫情。

他指出，中国抗击疫情不仅是为了自己，也是为了全球和地区公共卫生和安全，为了整个国际社会的利益。

崔天凯说，同疫情的斗争再次证明，世界各国命运相连、休戚与共，必须携手应对困难和挑战。只要国际社会团结一心、共同努力，我们就能够战胜疫情、挽救生命。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 03 版）