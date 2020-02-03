防控疫情需要加强国际协作

“此次中国防控新型冠状病毒感染肺炎疫情有两大明显特点：一是病毒检测水准提升，不仅检测技术有进步，而且检测人员更加专业。二是信息披露更加透明。”2月1日，国际流行病学领域有“病毒猎手”之称的美国哥伦比亚大学教授维尔特·伊恩·利普金接受记者采访时，充分肯定中国此次防控疫情的积极举措。

作为世界上第一个使用分子手段诊断病原菌的科学家，2003年，利普金在中国非典疫情高峰期，被中国有关方面邀请到北京，帮助评估疫情和制定应对方案，并培训了许多使用该技术的医务人员。“作为中国人民的亲密朋友，我有责任为中国提供帮助。”10多年来，利普金帮助中国加强公共卫生科研建设，协助建立了上海巴斯德研究所、广州生物医药研究所等研究机构，与中国疾控中心共同组建了病原发现联合实验室。2016年1月，他荣获2015年度中华人民共和国国际科学技术合作奖。2019年，获颁“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发后，年近七旬的利普金密切关注事态发展。1月29日晚上，他从美国飞抵广州。第二天一早，与中国工程院院士钟南山交流疫情进展及防控情况。2月1日，又马不停蹄地飞到北京，与中国同行进行探讨。

“此次疫情与非典相比，致死率较低，但传播力较强，传染速度快。”利普金表示，有的患者没有症状也可以传染， 这为防控疫情增添了难度。利普金说，在中国政府近期采取的一系列严格的抗击疫情措施之外，他看不到更好的选择，“保持社交距离、佩戴口罩和研发快速检测方法，仍然是最好的办法。”他强调，防控疫情应该加强科学家之间的协作，多学科结合做好综合性研判，提高诊治水平，尽快取得突破性进展。

从埃博拉病毒到西尼罗河病毒，从中东呼吸综合征到美国寨卡、印度脑炎，现任美国哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院感染与免疫中心主任的利普金，一直奔走于世界疫情暴发的最前线。

“科学无国界，尤其在全球化时代，积极应对、预防各类传染病威胁是各国科学家的共同使命。”利普金表示，正如世界卫生组织所提的建议，战胜新型冠状病毒感染肺炎疫情的唯一方法，就是所有国家本着团结与合作的精神共同努力。他希望全球学术型科研院所加强合作，参与到此次疫情防控中，携手共渡难关。

（本报纽约2月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 03 版）