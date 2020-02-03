“中国为世界卫生事业作出重要贡献”

连日来，国际组织负责人、多国政要、官员和专家通过各种方式，纷纷高度评价中方为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情所作努力，并表达对中国的支持和中国打赢疫情防控阻击战的信心。

“中国每次都能克服艰难险阻，变得更加强大”

博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，面对疫情，中国人民万众一心。“坚信中国政府采取的有力举措，中国人民同舟共济的民族精神和所有医疗卫生工作者的无私奉献，必将让中国打赢这场疫情防控阻击战。”

美国史带投资集团董事长兼首席执行官莫里斯·格林伯格表示，中国采取的防控措施意志坚定，众志成城。为了美中两国人民的友谊和全人类的福祉，我们一定要携手打赢这场战役。“作为武汉荣誉市民，我坚定地支持中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。”

“我们的心与中国人民在一起。”美国前总统理查德·尼克松的外孙克里斯托弗·尼克松·考克斯表示，“过去70年里，中国每次都能克服艰难险阻，变得更加强大。我毫不怀疑中国将战胜疫情的考验。”

澳大利亚—中国工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比表示，中国政府采取的举措快速、果断，有效遏制了疫情的蔓延。对于中国政府的当机立断，澳大利亚深表敬佩。

德国联邦经济发展与对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，正是中国作出的承诺、付出的行动，避免了疫情在全球以更快的速度传播。中国采取的措施理应获得尊重和支持。

中日韩三国合作秘书处秘书长道上尚史表示，中国人民在疫情面前表现出团结互助和坚毅勇敢的精神，希望中国早日克服困难、战胜疫情。

土耳其卫生部长法赫丁·科卡表示，他对中国政府和人民打赢抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的战役充满信心。“新型冠状病毒感染肺炎疫情是全球性挑战。在当前困难时刻，世界各国更需要团结合作，土耳其政府和人民愿与中国政府和人民一起，尽力提供所需帮助。”

韩国和平与民生问题研究所所长禹守根表示，中国目前采取的疫情防控措施强力并高效，成果正在逐渐显现，相信中国人民一定能够早日战胜疫情。

“充分展现了中国速度和中国力量”

法国卫生部卫生总司卫生监督与安全司医学顾问让—马克·菲利普表示，法方高度赞赏中方积极有力应对疫情，并致力于防止疫情蔓延。中方采取的措施非常必要、有效，法方对中方抗击疫情的决心与勇气表示钦佩。

阿根廷对外政策副国务秘书佩雷斯表示，“疫情发生以来，中国政府快速反应，第一时间采取有力措施防控疫情，充分展现了中国速度和中国力量，阿方对此高度赞赏。”与此同时，中方及时公布疫情信息，并同世界卫生组织和国际社会保持密切沟通，为世界各国更好地了解情况和防止疫情扩散提供了宝贵支持。

南非卫生部长兹维利·姆赫兹表示，中国在应对此次疫情时有条不紊，井然有序。中国政府指挥得力，民间积极响应，全国万众一心，这些表现十分振奋人心。

突尼斯西迪布济德大区医院院长阿德尔·赛义迪是资深公共医疗专家。他认为，中国政府及时公开疫情信息和修建专门医院等做法，是防控重大传染性疾病的必要措施和打赢防疫攻坚战的基础。“我对中国采取的防控工作充满信心，中国千千万万优秀的医务工作者是打赢这场攻坚战可倚赖的力量。”

新加坡卫生部医药服务副总监麦锡威表示：“中国向世界卫生组织和国际社会提供了关于这次疫情的详尽信息，包括新型冠状病毒感染的基因测序，这是非常有价值的，可以让很多国家快速检测病毒感染结果，对此我们表示感谢。我们看到中国采取了非常果断的措施，我们将与中国进一步加强合作以抗击疫情。”

菲律宾总统发言人萨尔瓦多·帕内洛表示，中国政府慷慨分享了有关新型冠状病毒感染肺炎的医学研究成果。在这个艰难时刻，菲方将和国际社会相互扶持、相互帮助，感谢中方对菲防疫工作提供的帮助。

“这是中国政府高效治理能力的具体体现”

比利时前首相、瓦隆大区首席大臣迪吕波说：“针对新型冠状病毒感染肺炎疫情，中国采取了极其严厉的措施，这些措施是十分必要的。世界发展不会因为疫情的出现而陷入停滞。无论在经济贸易还是文化交流方面，我们与中方的关系都将更加密切。”

比利时法语布鲁塞尔自由大学政治学系学者蒂埃里·凯尔纳说：“通过观察中国在面临这次严重疫情来袭时的一系列反应，能看出中国是一个负责任的大国，无论是在国内事务，还是在国际事务方面。”

东京大学医科学研究所附属医院前院长、东京大学名誉教授岩本爱吉表示，自新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，中国政府高度重视疫情防控防治，迅速采取一系列有力措施阻止疫情蔓延，这显示了中国在应对传染病方面的丰富经验和完善预案。希望中国、日本等各国科研机构加强合作。

泰国外长敦表示，当前，泰国和中国都面临着挑战，泰国对中国的应对措施和疫情防控工作非常有信心，中国在传染病防控领域有成功经验。

智利卫生部长马尼亚利奇表示，中方在疫情发布、病毒基因序列分享等各方面公开透明。面对疫情采取的举措迅速及时，应对能力令人敬佩，有关经验值得智利和世界其他国家学习借鉴。“中国为世界卫生事业作出重要贡献”。

墨西哥自治技术学院亚太问题研究员乌利塞斯·格拉纳多斯表示，中国政府对疫情信息采取开放透明态度，实行积极正确的防控措施，标准符合甚至超过了世卫组织对突发事件的相关要求。“中国在短时间内就让两座配备上千个床位的医院拔地而起，我对此感到震惊，这是中国政府高效治理能力的具体体现”。

（本报纽约、堪培拉、柏林、首尔、伊斯坦布尔、巴黎、布宜诺斯艾利斯、约翰内斯堡、突尼斯城、曼谷、布鲁塞尔、东京、里约热内卢、墨西哥城2月2日电 记者李晓宏、陈效卫、李强、马菲、王传宝、李永群、姚明峰、李滢嫣、曲翔宇、刘慧、林芮、张朋辉、任彦、刘军国、赵益普、吴杰、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 03 版）