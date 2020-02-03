关键时刻，党员挺身而出

“爹爹，您莫急，快到了啊！”1月30日下午，湖北武汉市公安局江岸分局大智街派出所民警邵玉春正准备转运社区疑似患者时，突然听到单元楼里传来求救声，一位老爹爹瘫坐在楼梯上。

这位68岁的周爹爹已发烧多日，从5楼家中出来刚走了几步就呼吸微弱，无法站立。邵玉春立刻上前蹲下身子，在现场人员的帮助下将老人背起，固定好后缓缓下楼。由于老人较重，邵玉春被压得两腿打颤直冒汗，他咬紧牙关驮着老人慢慢往下走。此时，老人已是昏迷状态，邵玉春心急如焚，不由得加快步伐，把老人安全送到汉口医院急诊室安顿好，之后才发现自己防护服里的警服早已湿透。

“我是一名党员，坚决听从组织安排。”市经信局干部邱国伟接到市新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部的抽调通知时，他来不及多想，迅速收拾好行囊按时报到。而此刻，他的妻子一直坚守在医院临床工作岗位上，无法回家。10岁的儿子一个人在家怎么办？面对单位领导同事的关心，他在工作群中回复：“感谢大家的关心，儿子已长大，问题很快就能解决了，我的这点小事请淡忘！”

“不能让一线的医护人员有后顾之忧”。疫情发生以来，武汉市几万名医护人员奋战在抗击疫情一线，市教育局紧急发出关爱前线医护人员及其未成年子女的倡议书，动员全市教育工作者发挥专业特长优势，积极关爱帮助医护人员及其未成年子女。

“今天小韩同学的爸爸开车送姚思源的爸爸去金银潭医院上班，真是解了我们的燃眉之急。感谢李老师对我们的关心，感谢有爱的班集体为我们所做的一切！”1月30日一早，一条留言出现在武汉市育才第二小学三（3）班班级QQ群里。

在各中小学，有的老师主动邀请医护人员的孩子到自己家中托管，有的老师上网收集下学期的电子教材与学生分享，有的骨干老师在家认真备课为即将开始的“云学习”做准备，还有的老师尽自己所能帮助联系紧缺物资，申报作为志愿者进入社区协助工作。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 02 版）