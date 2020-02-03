让医用物资“好钢用在刀刃上” 湖北全力以赴保急需保重点
本报武汉2月2日电 （记者申少铁）为应对当前医用防护服、N95口罩等医疗物资紧缺问题，湖北省委副书记、省长、省防控指挥部指挥长王晓东督办医疗物资供应调度工作，要求强化无缝对接，精准有效提高医疗物资调配使用效率，全力以赴保急需、保重点、守底线、不断供。湖北省正积极采取措施生产自救，迅速动员有能力的医疗用品生产和医药储备企业投入疫情防控工作，增加紧缺医疗物资供应。
全力组织生产企业迅速复工复产。截至2月1日，省内现有防护服、医用口罩等生产资质及能力的企业均开工，日产医用防护服7000套，医用外科口罩35万只、 N95口罩3.6万只。
组织医药储备企业平台全力对外采购。湖北省除动用6000万元政府储备资金外，还鼓励企业自筹资金1100余万元投入采购。1月23日至2月1日，4家储备企业累计采购N95口罩8.71万只，采购防护服15.1865万套，医用防护眼罩或防护面罩8.12万套，消毒水82.62万瓶。
建立医疗物资供需会商机制，提高配送针对性精准性有效性。湖北省卫健委、经信厅联合进行疫情监测，结合武汉市及各市州防指上报的需求，建立医疗物资供需会商机制，强化需求侧与供给侧的精准对接，做到应急医疗物资随到随拨。王晓东表示，要统筹武汉市和其他各市州需求，公正合理搞好分配，强化物资分配和使用等过程监督，确保有限资源发挥最大效果。精准有效推进分级分类使用，各级卫生健康部门要指导医院、疾控中心等单位规范合理使用医疗物资，把医用防护服、N95口罩优先用于隔离重症监护病区，确保每一件医用物资“好钢用在刀刃上”。
《 人民日报 》（ 2020年02月03日 02 版）
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