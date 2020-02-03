热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

记者探访武汉超市——这里来了爱心菜

本报记者  张志锋  付  文

2020年02月03日08:17 来源：人民网－人民日报

　　上午9点半，记者来到武汉市珞狮路立交桥附近的中商优品超市，总服务台有温馨提示：为了您和他人的健康，进入公共场所，请您务必戴口罩，谢谢配合！服务台也卖口罩。超市广播里反复播放着防疫注意事项。

　　进入卖场，蔬菜区芹菜、菠菜、生菜等绿油油的，肉蛋等新鲜食品以及各种副食摆满货架。今天的卖场多了来自重庆的爱心菜，四季豆、蒜苗、西蓝花脆生生的，一律两元一斤。

　　家住武汉理工大学的邹先生经常逛这个超市：“今天来了爱心菜，比平时还便宜一些。”负责过秤的彭经理说：“今年情况特殊，每天蔬菜上货比往年多好几倍，好让大家都能买到新鲜菜。”

　　重庆市无偿支援武汉的南瓜、土豆、黄瓜等20多个品种共400吨蔬菜近日陆续送到武汉，在武商、中百、中商等三大商超的市内网点平价销售，各销售网点统一设置“重庆爱心蔬菜特卖专区”。

　　自1月25日起，武汉市加大“限价蔬菜”投放，品种包括市场需求较大的应季白萝卜、土豆、大白菜、包菜4个品种，利用武商等三大商超网点多的优势，在各卖场限价销售。每日由三大商超选择其中一个品种，每斤不超过1元限价销售，销售时间与营业时间一致。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月03日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn