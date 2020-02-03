记者探访武汉超市——这里来了爱心菜

上午9点半，记者来到武汉市珞狮路立交桥附近的中商优品超市，总服务台有温馨提示：为了您和他人的健康，进入公共场所，请您务必戴口罩，谢谢配合！服务台也卖口罩。超市广播里反复播放着防疫注意事项。

进入卖场，蔬菜区芹菜、菠菜、生菜等绿油油的，肉蛋等新鲜食品以及各种副食摆满货架。今天的卖场多了来自重庆的爱心菜，四季豆、蒜苗、西蓝花脆生生的，一律两元一斤。

家住武汉理工大学的邹先生经常逛这个超市：“今天来了爱心菜，比平时还便宜一些。”负责过秤的彭经理说：“今年情况特殊，每天蔬菜上货比往年多好几倍，好让大家都能买到新鲜菜。”

重庆市无偿支援武汉的南瓜、土豆、黄瓜等20多个品种共400吨蔬菜近日陆续送到武汉，在武商、中百、中商等三大商超的市内网点平价销售，各销售网点统一设置“重庆爱心蔬菜特卖专区”。

自1月25日起，武汉市加大“限价蔬菜”投放，品种包括市场需求较大的应季白萝卜、土豆、大白菜、包菜4个品种，利用武商等三大商超网点多的优势，在各卖场限价销售。每日由三大商超选择其中一个品种，每斤不超过1元限价销售，销售时间与营业时间一致。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 02 版）