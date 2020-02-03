军队抽组医疗力量承担武汉火神山医院医疗救治任务

新华社北京2月2日电（朱鸿亮 周娜）经中央军委主席习近平批准，军队抽组1400名医护人员于2月3日起承担武汉火神山新型冠状病毒感染肺炎专科医院医疗救治任务。该医院主要救治确诊患者，编设床位1000张，开设重症监护病区、重症病区、普通病区，设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室。

此次抽组的医疗力量来自全军不同的医疗单位，其中，联勤保障部队所属医院抽组950人，先期抵达的陆军军医大学、海军军医大学、空军军医大学450人纳入统一编组。此外，从解放军疾病预防控制中心、军事科学院军事医学研究院抽组15名专家组成联合专家组，现地指导医院疫情防控工作。

据了解，医护人员中有不少人曾参加小汤山医院抗击非典任务以及援助塞拉利昂、利比里亚抗击埃博拉疫情任务，具有丰富的传染病救治经验。

来源：中国青年报