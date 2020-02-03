缓解医疗防护品短缺也需做好“节流”

广大公职人员尤其是党员领导干部，若非工作必需，应当以身作则，带头不佩戴N95口罩，尽量节约宝贵的医护用品资源。医疗防护用品管理部门、调配部门和捐献组织者，要科学合理、精准配置N95口罩等紧缺的医疗防护用品，优先保障供给一线医疗救护人员，避免各种不必要的资源浪费，确保好钢用在刀刃上。

工信部消费品工业司副司长曹学军2月2日在工信部新闻发布会上介绍，目前全国口罩产能恢复率60%左右，每天超过1000万只，可用于隔离病房等地的医用N95口罩每天产能60万只，与实际需求相比仍有较大缺口。工信部表示，将聚焦重点骨干企业产能挖掘，狠抓复工达产，竭尽全力保障供应，同时呼吁社会把医用N95口罩等医用防护品尽可能留给一线医护人员。

当前，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控正处于关键期，医疗防护用品短缺问题备受各界瞩目。医疗防护用品之所以短缺，首先是因为疫情防控形势严峻，对防护用品的需求骤然猛增，生产一时难以跟上，供不应求矛盾十分突出。除医用N95口罩外，医用防护服、护目镜等供应也存在较大缺口。据工信部新闻发言人黄利斌介绍，2月1日我国医用防护服日产量已达2万件，与1月28日的0.87万件相比增幅明显，目前生产基本用于湖北省，从全国范围看缺口更大。

千方百计尽可能增加生产供给，无疑是解决口罩等医疗防护用品短缺最主要的办法。工信部等部门正抓紧组织相关企业复工复产，协调重点企业扩大产能，动用中央储备保证重点地区急需，并协调海关、交通、物流等有关方面，加大相关产品的进口和运输能力。这些工作的积极效果值得期待。

同时也要看到，要有效缓解医用N95口罩等医疗防护用品短缺矛盾，除了在上述方面扩大“开源”增加供给外，在需求端做好“节流”也十分重要。这方面最迫切之事，就是要确保好钢用在刀刃上——确保N95口罩等重要医疗防护用品尽可能留给一线医护人员，减少因“过度防护”等导致的不必要浪费。

多位权威医疗专家明确表示，普通公众如果不去医疗机构或者能接触到大量患者的场所，其实不必佩戴N95口罩，“如果个人独处，没有特别密集的人员接触，也可以不戴口罩”。不过这段时间，或许是出于某种非理性的恐慌心理，普通居民中出现了抢购、佩戴N95口罩等“过度防护”现象，有人无形中将佩戴N95口罩视为疫情防控的一种“标配”。

提倡居民外出戴口罩很有必要，特殊情况下甚至不妨采取一些强制性措施，但在N95口罩等重点医疗防护用品十分短缺的条件下，普通居民戴N95口罩这类“过度防护”做法，不仅会造成不必要的浪费，还可能加剧医疗防护品供不应求的紧张局面，导致真正急需医疗防护用品的一线医疗救护人员得不到充分保障，增加他们暴露感染的风险。

为有效缓解N95口罩等医疗防护用品短缺矛盾，公众应当积极响应工信部“把医用N95口罩尽可能留给一线医护人员”的呼吁，在医疗防护用品“节流”上做足文章。首先，广大公职人员尤其是党员领导干部，若非工作必需，应当以身作则，带头不佩戴N95口罩，尽量节约宝贵的医护用品资源。日前湖南省省长许达哲向全省各级领导干部倡议，“如无特殊必要情况，不要佩戴N95口罩，佩戴一般医用防护口罩即可”。这个倡议很及时，应当在全国领导干部中推广。

其次，普通居民也要秉持科学理性的防疫心态，主动自觉避免盲目抢购、佩戴N95口罩等非理性行为，一般情况下只需戴普通医用防护口罩。在个人居家独处和不接触特别密集人员的情况下，不必戴口罩，减少不必要和过度使用口罩。

再次，医疗防护用品管理部门、调配部门和捐献组织者，要科学合理、精准配置N95口罩等紧缺的医疗防护用品，优先保障供给一线医疗救护人员，避免各种不必要的资源浪费，确保好钢用在刀刃上。

本报特约评论员