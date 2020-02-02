湖北：一线应急处置医疗卫生人员每人补助6000元

新华社武汉2月1日电（记者梁建强、喻珮）在湖北疫情防控一线参与应急处置的医疗卫生人员，每人将获得6000元补助，防治工作结束后将安排免费体检。这是湖北省副省长杨云彦1日在湖北新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作例行新闻发布会上透露的消息。

据介绍，为了保护和激励广大医务工作者更好地投入疫情防控工作，湖北省新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部经研究，专门下发通知，要求各地做好系列保障工作、采取相关激励措施。

具体内容包括：全力做好医疗及后勤物资保障；落实关心一线医疗卫生人员的有效措施，建立轮休工作制度，参与疫情防控工作的一线医疗卫生人员，要能够在一定的工作时间之后有休息时间；防治工作结束后要安排免费体检，并结合实际给予带薪休假。

同时，各地各单位要充分发挥基层党组织的作用，关心关爱一线医疗卫生人员，结合实际开展必要的心理疏导，并采取积极有效措施，帮助解决一线医疗卫生人员的子女和老人照顾问题，帮助解除后顾之忧；对于在防治工作中感染的认定为工伤，依法落实工伤保险待遇等。

通知还明确提出，对参与疫情一线应急处置的医疗卫生人员，由财政按照每人6000元的标准发放一次性的慰问补助；对参与疫情防控工作的医疗卫生人员，分类给予每人每天200元到300元的补助，由单位发放，财政全额保障。实行倾斜政策，对在防控救治工作中表现突出的医疗卫生人员，在职称评审时优先推荐；岗位聘任时，优先聘用，并可破格晋升上一级专业技术职务等。