浦发银行北京分行：多措并举保障疫情防控金融需求

“加大疫情防控相关金融服务支持”、“提升受疫情影响严重地区金融供给”、“保障基本金融服务和关键基础设施稳定运行”。今日，记者从浦发银行北京分行获悉，新型冠状病毒感染的肺炎疫情突发以来，浦发银行总行亮出抗击疫情金融组合拳，浦发银行北京分行紧跟总行党委部署，推出了一系列政策措施，多措并举持续开展金融服务保障和支持工作。

据介绍，为了进一步加大疫情防控相关金融服务支持，浦发银行北京分行主动加强服务对接，积极满足卫生防疫、医药产品制造及采购、公共卫生基础设施建设、科研攻关等方面的合理融资需求。按照特事特办、急事急办原则，切实提高抗击疫情相关业务办理效率，提供优质高效的疫情防控综合金融服务。

浦发银行北京分行相关负责人介绍说，对于经核实受疫情影响暂时失去收入来源的个人贷款客户，合理采用“调整还款计划、加强续贷支持”等方式缓解客户还款压力；不因疫情原因拒绝受理客户贷款申请；对于客户提出因本次疫情导致贷款逾期影响个人征信的异议申请，将按照人民银行征信中心的指导性要求进行相应处理；适度降低部分个人贷款产品的利率水平。对参加疫情防控的医护人员、政府工作人员因还款不便以及受疫情影响暂时失去收入来源的信用卡客户，合理延后还款期限。

为加大受疫情影响严重地区的金融供给，浦发银行北京分行对于受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业，以及有发展前景但暂时受困的企业，不盲目抽贷、断贷、压贷；通过适当下调贷款利率、完善续贷政策安排、增加信用贷款和中长期贷款等方式，支持相关企业战胜疫情灾害影响。

为保障基本金融服务和关键基础设施稳定运行，浦发银行北京分行加强科技支撑，加强线上业务服务，提升服务便捷性和可得性。积极引导客户使用公司网上银行、公司手机银行、银企直联、个人网上银行、个人手机银行等线上渠道办理汇划业务。个人网银、个人手机银行汇款手续费全免。合理安排作业资源，做好业务连续性管理，确保各业务系统平稳有序运行。

为把切实保障员工和客户的安全和健康作为一等要务，浦发银行北京分行加强营业网点防疫措施。一是强化营业网点防疫管理，增加对各营业网点柜台、自助服务机具等设施及办公区域的清洁、消毒、通风频次，为员工和客户提供安全卫生的服务环境；二是第一时间为员工配发口罩、测温枪等防护物资，员工佩戴口罩上岗，做到对自己及客户负责；三是加强自助设备监控和防护，每日定时擦拭消毒；做好自助设备的故障处理，确保节日期间ATM正常运行。

“此外，浦发银行北京分行加强员工人文关怀，第一时间制定下发《疫情防控及员工关爱宣传手册》，做好防控知识宣传，提醒员工加强自我防护；建立员工身体健康状况、离返京情况每日报告制度，确保排查到位，发现疫情第一时间响应。”上述负责人说。（李彤）