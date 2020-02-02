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北京门头沟市场监管：“菜单式工作法”解决“年夜饭”退费难题

2020年02月02日09:40 来源：北京青年报

　　新型冠状病毒肺炎疫情发生后，造成春节期间大量“年夜饭”退订。昨天，北京青年报记者从门头沟市场监管局获悉，该局及时推出的“菜单式工作法”有效解决了辖区内“年夜饭”退费难题。目前，150件“年夜饭”相关投诉举报，已成功解决140件。

　　该局经过大年三十和大年初一两天的探索，通过对群众诉求的逐一登记、列表比对，结合“年夜饭”餐饮单位的反馈，及时总结出商户可接受且消费者认同的退餐、退定金方法。消费者可以像点菜一样，从这几种解决方式中自主选择出可以接受的方式来调解投诉。

　　这种“菜单式工作法”避免了逐个与商家和消费者一对一沟通，处置效率提高；也避免了因投诉举报数量众多对同一商户的反复核实，最大限度减少对正常经营秩序的干扰。

　　下一步，门头沟市场监管局将把这一工作思路广泛推广应用，坚决打好新型冠状病毒疫情阻击战。（记者 王薇）

(责编：许晓华、李轶群)


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