发热儿童无流行病学史可正常就诊

截至1月31日24时，国家卫生健康委收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例11791例（江西省、陕西省、甘肃省各核减1例），现有重症病例1795例，累计死亡病例259例，累计治愈出院病例243例，共有疑似病例17988例。

2月1日下午3点，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护情况。

孕妇确诊后能不能继续妊娠？

北京大学第三医院产科主任、国家产科质控中心副主任赵扬玉表示，对于孕产妇感染新型冠状病毒，救治时以孕产妇的生命为首位。

至于用药对胎儿的影响，赵扬玉认为，大多数抗病毒药物在妊娠期用药相对安全，但一定要严格在医生指导下进行。

确诊新冠肺炎的孕妇是否还能够继续妊娠？

赵扬玉表示，目前来看，没有足够的数据来证实新型冠状病毒感染有没有母胎传播的风险。孕妇确诊后能不能继续妊娠要综合病人的具体情况，包括孕周、疾病严重程度等，必要时需要和产科、传染病科、重症ICU、新生儿科的医生共同讨论，到底是继续妊娠还是终止妊娠，要以保证孕妇的安全为前提。

会上提出，按照疫情防控工作方案的相关要求，对于疑似和确诊的孕产妇，应当到定点的医疗机构进行集中救治。当前，各地也正在积极采取有效的措施，指定一些具备产科、新生儿科综合救治能力较强的医疗机构为孕产妇提供疾病诊治和安全助产服务。

赵扬玉介绍，如果孕妇有发热、咳嗽等情况，医院会按照国家卫健委要求进行排查。在确诊之前需要就地隔离，避免交叉感染。

在诊断的同时，根据病情，医院可以组织多学科进行分析。确诊后，要用专用车辆转诊到定点医院进行诊治。

孩子发烧需要去定点医院就诊吗？

会上，有媒体询问，当孩子发烧时，应该去普通医院就诊还是去新型冠状病毒肺炎的定点医院就诊？

就此问题，王荃再次强调，疑似患者的病史是重要判断依据。她表示，发热儿童如果发热前14天内有武汉地区或其他有本地病例持续传播地区的旅行史或者居住史，或者是发病前14天内曾接触过来自武汉或其他有本地病例持续传播地区的发热，或者是有呼吸道症状的患者，或者是有聚集性发病和与新型冠状病毒感染者接触的流行病学的关联史时，需要去医院的发热门诊就诊，如果确诊，转往定点医院进行专科救治。如果没有明确的上述流行病学史，孩子出现发热以后可以前往儿童医院正常就诊。“带孩子就诊时，一定要如实向医生提供病史，千万不要隐瞒，因为这样才能让孩子得到更快更准确的诊治。”

此外，关于在当前情况下疫苗接种问题，王荃建议单独预约，分散接种。不过她也表示，特殊情况导致延迟接种，只要后续及时补种就没有问题。一些需要连续接种的疫苗，短时间的、暂时的中断并不会导致之前接种的疫苗失效。但有一些疫苗是不能延迟接种的，比如狂犬病疫苗。

文/本报记者 高语阳 李岩