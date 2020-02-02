又有一些国家报告新冠病毒感染病例

据新华社北京2月1日电 综合新华社驻外记者报道：1月30日至31日，意大利、俄罗斯、英国、瑞典、西班牙等国首次报告新型冠状病毒感染肺炎病例，使包括中国在内的报告新型冠状病毒感染肺炎病例国家增至24个。与此同时，澳大利亚、加拿大等国有确诊患者治愈，德国最初确诊的4名患者已无症状。

意大利总理孔特1月30日晚说，两名来自中国湖北省的游客在意大利被确诊感染新型冠状病毒。两名患者1月23日从米兰入境意大利，曾在帕尔马等地游览，抵达罗马的酒店后出现发热等症状，随后被送医，现已被隔离治疗，目前“状况良好”。

俄罗斯副总理戈利科娃1月31日说，俄在外贝加尔地区和秋明州分别发现1例新型冠状病毒感染肺炎病例，两名患者均为中国公民，目前正在接受隔离观察与医疗救治。

英国卫生和社会保健部1月31日发布公报说，该国确诊两例新型冠状病毒感染肺炎病例，两名患者来自同一家庭，正在接受隔离治疗。另据英国约克大学2月1日发布的消息，英国卫生部门已告知该校，两名患者中的一人为该校学生。

瑞典公共卫生署1月31日发布公报确认该国出现首例新型冠状病毒感染病例。患者为一名20多岁女性，已被延雪平市一家医院隔离收治，目前身体状况稳定。据瑞典媒体报道，这名患者曾到访中国武汉，1月24日抵达瑞典，随后出现咳嗽等症状，1月30日被确诊。

西班牙卫生部1月31日发布公报说，该国在加那利群岛的戈梅拉岛上确诊首例新型冠状病毒感染病例，患者为一名德国籍男性，已在当地一所医院接受隔离治疗。据西班牙媒体报道，戈梅拉岛上的5名德国游客此前曾与一名确诊感染新型冠状病毒的德国患者有过接触。