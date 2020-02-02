外国政要积极评价和支持中国抗击疫情

人民网北京2月1日电 连日来，又有一些国家政要通过各种方式，纷纷高度评价中方为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情所做努力，并表达对中国的支持。

俄罗斯总统普京致电习近平主席，对疫情给很多中国家庭带来痛苦和损失表示慰问，祝愿所有患者早日康复。他表示，相信在习近平主席领导下，中方采取的坚决措施一定会阻止疫情蔓延并将损失减少到最低程度。俄罗斯人民愿向友好的中国人民提供必要协助，俄罗斯有关部门将与中方相关部门开展最密切协作，以尽快消除我们面临的这一共同威胁。

白俄罗斯总统卢卡申科表示，中国领导人的高效应对和中国人民的英勇精神令人钦佩。白俄罗斯永远是中国的可靠、忠实朋友。白方将向中方提供医疗援助物资，帮助中国人民抗击疫情。

泰国国王哇集拉隆功表示，国际社会对中国政府应对疫情的努力、决心和采取的广泛防疫措施印象深刻。我及全体泰国人民愿与中国人民同舟共济，祝愿中国早日成功克服困难，战胜疫情。

尼泊尔总统班达里表示，在这个艰难时刻，我们将坚定地与中国政府和友好的中国人民团结在一起。我们对中国领导人为遏制疫情传播所作非凡努力深表赞赏和支持，感谢中方关照尼泊尔在华公民。

突尼斯总统赛义德高度赞赏中国政府抗击疫情努力，表示相信在习近平主席坚强睿智领导下，中方举措一定能早日取得成效，成功控制疫情。

喀麦隆总统比亚表示，在中国政府和中国人民行动起来英勇抗击疫情的时刻，我代表喀麦隆人民表达对中国人民的慰问和支持。

科特迪瓦总统瓦塔拉表示，科特迪瓦政府和人民坚定支持中国政府和人民为战胜疫情所作努力。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，巴方高度赞赏并坚定支持中方抗击疫情努力，感谢中方为巴在华公民提供帮助，坚信中方能够充分发挥独特制度优势战胜疫情，愿调集巴全国现在所有库存向中方提供抗疫医疗物资援助。巴基斯坦人民将坚定地与兄弟的中国人民站在一起。

蒙古国总理呼日勒苏赫表示，蒙古国人民对中国政府和人民面临的疫情挑战感同身受，坚信在中国政府坚强领导和中国人民团结努力下，中方能够很快遏制疫情蔓延。在此困难时刻，蒙古国和蒙古国人民愿同中方并肩努力。

新加坡总理李显龙表示，中国正在努力做好疫情防控，新加坡已做好准备，没有必要感到恐慌。新加坡将同中国密切合作，共同抗击疫情。

圣多美和普林西比总理热苏斯向中国政府表达慰问和支持，表示相信中国一定能战胜当前疫情。

泰国、印度尼西亚、印度、伊朗、埃塞俄比亚、布基纳法索、赤道几内亚、冈比亚、塞拉利昂等国外长赞赏中国领导人果断决策、正确指挥，迅速采取坚决有力措施，展现公开透明和负责任态度，表示相信中方一定能够取得抗击疫情的最终胜利。

国际奥委会主席巴赫表示，我对中国人民正在做出的努力表示全力支持、高度赞赏和崇高敬意。中国人民正在积极有序抗击疫情，习近平主席亲自指挥、部署，给我们增添了信心。我们完全相信，北京2022年冬奥会筹备工作不会受到影响，中国将再次在北京欢迎全世界运动员同场竞技。

上海合作组织秘书长诺罗夫表示，中国政府采取果断有力举措，特别是公开透明发布疫情信息，不仅体现了中国政府对人民生命健康的高度负责，也为地区和世界公共卫生事业发展作出重大贡献。相信勤劳勇敢、智慧坚强的中国人民一定能够在最短时间内打赢疫情防控阻击战。

非洲联盟委员会主席法基代表非盟声援中国抗击疫情，表示在此艰难时刻，我们将与中国保持牢固团结。

世界银行行长马尔帕斯、亚洲开发银行行长浅川雅嗣、亚洲基础设施投资银行行长金立群、新开发银行行长卡马特、博鳌亚洲论坛理事长潘基文、联合国儿童基金会执行主任福尔赞赏中国领导人和中国政府为抗击疫情采取的果断有力措施，相信中国必将打赢这场疫情防控阻击战，表示将坚定地与中国政府和中国人民站在一起，并准备为中方提供帮助。

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 02 版）