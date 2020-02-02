向奋战在疫情防控一线的勇士们致敬

每一场特殊战斗，都需要一批英勇的战士；每一次生死搏斗，都会涌现一批无畏的勇士。

在前不久召开的中共中央政治局常务委员会会议上，习近平总书记代表党中央向奋战在疫情防控工作一线的全国广大医务工作者和同志们表示衷心的感谢，强调要“加强医护人员安全防护工作”。党中央印发《通知》，明确要求“要关心关爱奋战在疫情防控斗争一线的专家和医护人员，采取务实、贴心、到位的举措，帮助疫情防控斗争一线的专家和医护人员解决实际困难，解除后顾之忧。”党中央的亲切关怀，鼓舞和激励着奋战在疫情防控一线的勇士们，为守护人民群众的生命安全和身体健康而英勇奋斗、顽强拼搏、扎实工作。

“国有战，召必回，战必胜！”面对疫情，广大医护人员冲锋在前，留下“最美逆行者”的身影；各地支援的医疗队紧急集结，在除夕夜向着武汉出发。这些天，被口罩勒到破皮的脸颊，被汗水浸到泛白的双手，手术室外席地而眠的身影……医护人员与时间赛跑、跟病毒搏击，在病毒面前筑起一道道健康防线，让人民群众真切体会到什么是白衣战士的无畏、坚韧、奉献。

“尽早把医院建好，让病人快点住进来！”在武汉火神山医院、雷神山医院的建设工地上，上百台施工机械昼夜轰鸣、上千名工人通宵奋战。“我们正组织人员全力投入生产，让更多医护人员尽快穿上‘战袍’！”面对疫情防控物资供应紧张，各地有关企业第一时间复工、争分夺秒生产，全力保证物资供应。“把论文写在祖国大地上！”为了攻克病魔，一大批科研工作者积极投入到防控疫情阻击战中，按照“战时状态”推进科研攻关……

在抗击疫情这场没有硝烟的战斗中，包括医护人员在内的各行各业工作者挺身而出、义无反顾，冲锋在疫情防控第一线，筑起了抗击疫情的钢铁长城，谱写着感天动地的生命赞歌。患者救治、科研攻关、物资保障、交通管理、信息发布……疫情防控的每一条战线，都有人在敬业值守、默默奉献。我们要向奋战在疫情防控一线的勇士们致敬！你们辛苦了！你们是新时代最可爱的人！你们的身上，生动体现着伟大的民族精神和社会主义核心价值观；你们的行动，让我们更有信心打赢疫情防控阻击战！

向奋战在疫情防控一线的勇士们最好的致敬，就是同他们心连心、在一起，想他们所想、急他们所急，成为他们的坚强后盾。要做好防护物资供应、防护措施落实，动员力量、特事特办、供其所需，全力做好后勤保障。要尽全力保障医护人员自身健康，加强他们的防护和轮换，缓解他们的身体和心理压力。要在薪酬待遇、劳动保障、人身保险等方面，为他们提供最优的服务保障，让他们免除后顾之忧。我们每一个人都要按照疫情防控的要求，从自己做起、从身边做起，减轻一线救治的压力，共同扛起防疫抗疫的责任。

“我不知道你是谁，我却知道你为了谁。”最近，这句歌词广为流传，被很多网友用来致敬奋战在一线的勇士们。病毒无情，人间有爱；勇毅笃定，战无不胜。打赢这场疫情防控阻击战，中国一定行！中国人民一定能！

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 01 版）