四川成都锦江区：防控勤排查 服务更主动

“请扫码！”走在成都市锦江区春熙路青石桥社区，随处可见这样的提示。居民扫码后，即可打开问卷。问卷涵盖接触人员情况、自身有无异常等12项内容。既要做好排查防控，又要减少人员接触，这是春熙路街道借助科技手段，实现居民、物业、社区间信息互通的创新举措。

连日来，锦江区把加强社区排查作为切断传染源的关键环节。沙河街道在党群服务中心、小区院落、农贸市场、宾馆酒店等人员密集区域设置党员体温监测点，加强辖区人员健康监测；锦官驿街道党工委推动社会专业力量参与疫情防控，提高防疫工作专业化水平和工作效率；牛市口街道党工委成立社区居家隔离群众服务队，为隔离人员量体温、送问候、代买生活物资、清理生活垃圾……目前，全区已走访居民35万户、62万人，完成第一轮全覆盖排查。

“返蓉务工潮即将到来，我们应当主动作为，提前做好相关工作。”锦江区柳江街道主动对接驻辖区企业，动员他们“切勿催促外地务工人员返回，切勿随意解聘不能及时返回的外地务工人员”，并建议他们尽量推迟开工时间，适情延后外地返蓉务工人员的返回时间；确需近期开工的，必须积极配合街道做好返蓉务工人员的排查监测服务。

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 04 版）