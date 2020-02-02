三色工作法  干部挑重担

“亲爱的爸妈、老公、伯伯、叔叔、娘娘们，今天的电话，我都没有接听，我们很好，请不要挂念……”深夜，结束了一天的忙碌，武汉市青山区钢都花园126社区党总支书记张琪照例发了一条朋友圈。

大年三十清晨，接到紧急值班通知的张琪满怀歉意把10岁的女儿送到朋友家里，至今未见一面。她的丈夫带着父母在湖南老家，也没办法回来照顾。从那天起，每天在朋友圈写下“战疫日记”、向亲人报平安成了她睡前的日常。

“书记，我好像有点感冒，我肺不好不敢出门，能不能请你帮我买点药”……武汉中心城区实行交通管制之后，张琪从早到晚不间断接到社区居民的求助电话。她带领社区干部推行“红黄绿”三色工作法：没有发热症状登记为绿色；轻度发热居民，联系医务人员初诊，需要居家医学管理的，登记为黄色，网格员每日跟踪掌握情况；高度疑似的，登记为红色，联系医护人员送诊并做好一日三访。同时，为居民做好健康教育、心理疏导，加强关爱帮扶、便民服务。

“作为党员，要发挥带头作用、稳住阵脚，为大家树立必胜的信心。”张琪表示，社区副主任杨玲不仅负责防控物资筹集和报表制作，还要上门入户；网格员黄雯带头挑重担，外出采买、社区巡查……大家坚持24小时值守，全力构筑起一道牢固的基层防控屏障。

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 04 版）