最近，一场特殊的组织生活会，经媒体报道，赢得网友一致点赞。1月29日，复旦大学附属华山医院感染科召开组织生活会，党支部书记张文宏说：“最困难的工作，最辛苦的岗位，党员必须先上，没有商量!”

疫情当前，党员顶上去、冲在前，生动践行了入党誓言和初心使命。目前，疫情防控形势依然严峻复杂。习近平总书记指示，各级党组织和广大党员干部必须牢记人民利益高于一切，“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”。党中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，要求充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。对党忠诚真不真、为民情怀深不深，归根到底要用真抓实干的能力来体现，用人民安康的成效来检验。党员冲锋在第一线、战斗在最前沿，理应成为一种行动自觉。

疾风知劲草，烈火炼真金。越是关键时刻越能检验初心使命，越是勇毅担当越能看出党性成色。革命战争年代，共产党员在生死考验前威武不屈，战胜千难万险。从“地动三河铁臂摇”的建设探索时期，到“横下一条心勇敢向前走”的改革开放新时期，共产党员冲锋在前，用信仰之光照亮奋斗征程。如今面临疫情大考，岗位就是战位，“一切为了人民”不能停于口号，“执行党的决定”不能流于表态。最近几天，“最美逆行”一词火了，党旗党徽更加鲜艳了。广大党员干部冲一线、站前沿、当先锋、作表率，不负人民的重托，树起了新时代共产党员的光辉形象。

疫情就是命令，防控就是责任。筑牢抗击疫情的防线，党员干部必须守土有责、守土担责、守土尽责。浙江宁波公交集团修理工胡再学带领“党员突击队”，对运营车辆空调滤网进行彻底清洗消毒；安徽合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司为保障防疫物资供应，提前5天开工，6名党员全部返岗……从省市区县到社区村镇，从检测排查到预警防控，从城市管理到生产运输，处处有共产党员履职尽责的身影。面对突如其来的疫情，牢不可破的责任链，织就最好的防护网。

党员干部必须当好群众的贴心人和主心骨，紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战。在湖南慈利，土家族在春节有“赈酒”的习俗，当地党员挨家挨户进行劝导，村民逐渐理解了防控的重要性，取消了聚会、宴席。作为劳务输出地，安徽芜湖市洪巷镇在武汉的务工人员返乡较多，洪巷镇党委第一时间成立疫情防控指挥部，镇村党员干部全部取消休假、投身防控一线。党员干部站在人民群众身边，依法科学有序防控，就能最大程度化解疫情导致的不必要恐慌，增强人民群众抗击疫情、战胜疫情的决心和信心。

“不忘初心、牢记使命，必须发扬斗争精神，勇于担当作为。”疫情防控是党员干部践行初心使命、体现责任担当的试金石和磨刀石。把人民利益举过头顶，能打敢拼、攻坚克难，凝聚万众一心、同舟共济的力量，这场疫情防控阻击战，我们定能打赢！

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 04 版）