当前，疫情防控正处于关键期。连日来，各地各部门强化措施，组织各方力量开展防控，千方百计做好疫情防控工作。

多种措施构筑严密防线

2月1日，公安部交通管理局召开视频调度会，要求各地公安交管部门统筹做好疫情防控和春运返程交通安保工作，切实筑牢疫情不蔓延不扩散的“红线”，守住春运交通安全的“底线”，坚决打赢疫情防控交通阻击战和春节返程交通安保收官战。会议要求，任何单位和个人不得以疫情防控为由擅自封闭高速公路、阻断国省道干线公路，不得在公路设置路障阻拦所有车辆通行，切实保障应急救护、生产生活物资运输；对未经批准擅自设卡拦截、断路阻断交通等违法行为，要立即报告党委政府或者疫情防控指挥部，及时协调解决，全力维护国家干线公路正常通行秩序。

2月1日，国家市场监管总局召开应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组全体会议，强调要紧盯“问题口罩”，集中开展专项整治行动，坚决查处生产、销售假冒伪劣口罩的违法行为。加快案件处罚进度，加大案件曝光力度。保持对违法行为的高压震慑态势，为疫情防控营造有序市场环境。同时，国家市场监管总局还发布相关指导意见，明确经营者不得捏造、散布防疫用品、民生商品涨价信息。

截至1月31日，民航系统共2619个航班运送口罩、防护服、消毒液等防控物资409830件，累计3044.76吨。同时，民航局积极协调各航空公司通过包机等形式，累计运送医护人员5129名、海外滞留旅客199名。

加紧生产应急防控物资

连日来，各地防疫物资生产企业积极投身抗击疫情的行动中，口罩、防护服、医用隔离面罩、消杀用品等生产企业，加快复产达产进度，千方百计、全力以赴配合政府相关部门落实疫情防控物资保障任务。

在浙江省台州市黄岩区，一家曾参与抗击非典的应急物资生产重点企业，连日来全力投入疫情防控物资生产，承担医用防护服生产任务。公司总经理郑懿说，厂里外省员工较多，一时难以返回岗位，在当地有关部门协调帮助下，从相关企业调来熟练缝纫车工等本地工人，还向社会征招志愿者义工，解了燃眉之急。

针对医用防护服、医用外科口罩等紧缺物资需求，浙江省有关部门第一时间启动应急机制，保障一线应急防控物资供应，督促和帮助重点生产企业开足马力生产，全力解决重点企业生产过程中的难题。

江苏爱特福拥有江苏省最大的消毒液生产基地，整个工厂一天24小时全开可生产120万瓶消毒液。经省市县三方共同推动，由江苏省承担调配的3万箱消毒液，已第一时间安全运抵武汉。为推进疫情防控物资生产企业复产达产，近日江苏省工信厅组织4个工作组，分赴现场了解辖区内生产企业复产达产情况及存在的问题、困难，重点推动当前疫情防控急需的防护服、口罩、医用隔离面罩等生产企业加快复产达产进度，开足马力生产。

保障生活必需品市场供应

打赢疫情防控阻击战，保证物资充足是不可或缺的重要条件。

商务部2月1日发布的数据显示：1月31日，各地生活必需品价格结束连续上涨态势，出现小幅回落。湖北省生活必需品市场运行总体平稳，价格基本稳定。各地支援湖北农产品持续增加，广西组织西红柿、辣椒等450多吨，安徽支援300吨新鲜蔬菜，山东青岛的33吨胡萝卜等鲜活农产品正陆续运抵武汉。

2月1日上午，100吨海南冬季瓜菜从三亚启程驰援武汉，主要包括豇豆、茄子、辣椒等，还有9吨芒果。这是海南支援武汉的首批爱心瓜菜和水果。海南省委、省政府高度重视疫情防控期间湖北省瓜菜供应保障工作，要求各相关市县全力保障，分四批向湖北省支援价值1000万元以上的新鲜瓜菜。

（本报记者张璁、倪弋、林丽鹂、赵展慧、江南、姚雪青、王珂、黄晓慧）

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 04 版）