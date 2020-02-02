热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

湖北12个市州确诊病例超百例

医疗卫生人员在防治工作中感染的认定为工伤

2020年02月02日08:44 来源：人民网－人民日报

　　人民网武汉2月1日电  （记者吴君）2月1日晚，记者从湖北省政府新闻发布会上了解到：截至1月31日24时，湖北全省累计报告确诊病例7153例。除武汉之外，湖北省其他市州确诊3938例。有12个市州确诊在100例以上。除了武汉之外，目前湖北省其他市州已确定120家定点医院，湖北省其他市州正在按照武汉“小汤山”模式建设集中收治的医院，同时征用宾馆、饭店增加救治场所。湖北省安排了11支医疗队、1535名医疗人员到10个市州开展医疗救治工作。

　　湖北省安排了专项经费，全额保障一线医疗卫生人员的生活。对于在防治工作中感染的认定为工伤。对于参与疫情一线应急处置的医疗卫生人员，由财政按照每人6000元的标准发放一次性慰问补助。对在防控救治工作中表现突出的医疗卫生人员，在职称评审时优先推荐。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月02日 03 版）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn