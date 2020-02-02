湖北12个市州确诊病例超百例

人民网武汉2月1日电 （记者吴君）2月1日晚，记者从湖北省政府新闻发布会上了解到：截至1月31日24时，湖北全省累计报告确诊病例7153例。除武汉之外，湖北省其他市州确诊3938例。有12个市州确诊在100例以上。除了武汉之外，目前湖北省其他市州已确定120家定点医院，湖北省其他市州正在按照武汉“小汤山”模式建设集中收治的医院，同时征用宾馆、饭店增加救治场所。湖北省安排了11支医疗队、1535名医疗人员到10个市州开展医疗救治工作。

湖北省安排了专项经费，全额保障一线医疗卫生人员的生活。对于在防治工作中感染的认定为工伤。对于参与疫情一线应急处置的医疗卫生人员，由财政按照每人6000元的标准发放一次性慰问补助。对在防控救治工作中表现突出的医疗卫生人员，在职称评审时优先推荐。

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 03 版）