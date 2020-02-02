“爸爸妈妈，你们没日没夜地工作，辛苦了。我会乖乖听话，不让你们担心，我长大了也要当医生，武汉加油！”

1月29日，看到4岁小儿子的视频告白和10岁大儿子晒出的作业本，武汉市第三医院重症医学科主任董芳泪如雨下。

1月19日，是董芳的生日，当天突然接到任务，全力抢救新型冠状病毒感染的肺炎病人。董芳说：“抢救病人到晚上11点，推开家门，家里留下了老公准备的生日蛋糕和一张纸条。” 董芳的丈夫也是一名医务工作者，感染了新型冠状病毒，为了不让董芳担心一直没告诉她。直到丈夫住院几天后，董芳才知道，孩子只能请老人照顾。

1月22日，连续奋战了72小时的董芳，本来准备去看望丈夫，但科室又收治了一名重症病人，董芳就一直守在床头，紧紧盯着患者及床头不断报警的监护仪，一点点调整治疗方案。直到监护仪慢慢听不到报警的声音，才松了一口气，此时已是23日凌晨4点。

“抢救完病人，我看见主任偷偷在走廊上抹眼泪。我们都知道她担心老公，但是她从不告诉我们，只告诉我们安心照顾病人。”护士长柳星说。

“老公一定会理解我的，因为我们都是医生，救一个人就是救一个家庭。”凌晨5点，董芳才给丈夫送去一些生活必需品，又重新投入战斗。

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 03 版）