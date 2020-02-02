热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

武汉市第三医院医生董芳

“救一个人就是救一个家庭”

本报记者  田豆豆  程远州

2020年02月02日08:44 来源：人民网－人民日报

　　“爸爸妈妈，你们没日没夜地工作，辛苦了。我会乖乖听话，不让你们担心，我长大了也要当医生，武汉加油！”

　　1月29日，看到4岁小儿子的视频告白和10岁大儿子晒出的作业本，武汉市第三医院重症医学科主任董芳泪如雨下。

　　1月19日，是董芳的生日，当天突然接到任务，全力抢救新型冠状病毒感染的肺炎病人。董芳说：“抢救病人到晚上11点，推开家门，家里留下了老公准备的生日蛋糕和一张纸条。” 董芳的丈夫也是一名医务工作者，感染了新型冠状病毒，为了不让董芳担心一直没告诉她。直到丈夫住院几天后，董芳才知道，孩子只能请老人照顾。

　　1月22日，连续奋战了72小时的董芳，本来准备去看望丈夫，但科室又收治了一名重症病人，董芳就一直守在床头，紧紧盯着患者及床头不断报警的监护仪，一点点调整治疗方案。直到监护仪慢慢听不到报警的声音，才松了一口气，此时已是23日凌晨4点。

　　“抢救完病人，我看见主任偷偷在走廊上抹眼泪。我们都知道她担心老公，但是她从不告诉我们，只告诉我们安心照顾病人。”护士长柳星说。

　　“老公一定会理解我的，因为我们都是医生，救一个人就是救一个家庭。”凌晨5点，董芳才给丈夫送去一些生活必需品，又重新投入战斗。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月02日 03 版）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn