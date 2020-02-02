孕产妇防护 听从医生建议

人民网北京2月1日电 （记者邱超奕）截至1月31日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例11791例，现有重症病例1795例，累计死亡病例259例，累计治愈出院病例243例，共有疑似病例17988例。2月1日，国家卫健委召开主题为“孕产妇和儿童疫情防控”的新闻发布会，邀请专家进行科普。

“孕产妇一定要听从医生建议进行产检。”北京大学第三医院产科主任赵扬玉说。目前孕产妇正常的产检基本可以保证，各级医院都制定了一系列防控措施。但除了医院防控措施之外，孕产妇自身防控也非常重要。到医院产检的孕产妇和陪同家属一定要戴口罩。如果孕产妇有发热，建议直接先到发热门诊，然后再进行后续检查，一定要配合医院进行体温筛查及流行病学筛查。

国家卫健委妇幼司王亮介绍，对于疑似和确诊的孕产妇，应当到定点医疗机构集中救治。各地正积极采取措施，指定一些在产科、新生儿科综合救治能力较强的医疗机构为孕产妇提供疾病诊治和安全助产服务。

目前，还没有足够数据来证实新型冠状病毒感染有没有母胎传播的风险。病毒对早孕期的胚胎组织是有一定危害的。孕妇确诊后能不能继续妊娠？必要时产科、传染病、ICU、新生儿科等各科医生共同讨论是否终止妊娠，保证孕产妇的安全是最重要的。

北京儿童医院急诊科主任王荃提醒，孩子喜欢到处摸碰，家长要看住并及时制止。孩子外出时，家长可以携带含有酒精的消毒液给孩子消毒，回家后要及时更换衣物，注意手的卫生。“家长一定要买儿童专用的一次性口罩，千万不要用大人的口罩代替。”对于一些低龄孩子，家长可以通过做游戏、角色扮演等方式引导孩子戴口罩。“1岁以下的孩子是不太适合戴口罩的，我们能做的就是减少孩子外出，做好居家消毒、清洁等工作。”

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 03 版）