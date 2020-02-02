湖北加强疫情防控监督工作 对违纪违法者坚决查处

人民网武汉2月1日电 （记者田豆豆）湖北省各级纪检监察机关积极主动履行纪检监察职责，坚决做到党中央决策部署到哪里，政治监督就跟进到哪里。“要用最严措施、最严作风、最严管理、最严监督、最严问责，保障疫情防控各项部署和措施落地落细落实，争分夺秒打好疫情防控阻击战。”湖北省委常委、省纪委书记、省监委主任王立山表示。

“对于瞒报、谎报确诊、死亡、疑似病例的，坚决予以撤职乃至开除党籍、开除公职处分；对于擅离职守、临阵脱逃的，坚决予以撤职乃至开除党籍、开除公职处分；对于不担当、不落实、虚作为、假作为而造成严重后果或者不良社会影响的，坚决予以降职或者撤职乃至开除党籍、开除公职处分……”

1月30日，湖北省纪委监委发出通知，就落实中央纪委国家监委和省委部署要求，坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战再次提出纪律要求。督促各级党委政府严格落实主体责任，确保党中央决策部署落地见效。

连日来，各级纪检监察机关深入防控一线，督促卫生健康、交通、市场监管、药监等职能部门切实履行行业监管职责。

赤壁市纪委监委对疫情防控工作作风情况开展“下沉式”监督检查，围绕市场管理、物资调配、信息发布等方面开展重点督查。

“我们已成立6个督导小组，负责对各县市区、市直各重点单位、重点场所责任落实情况和各项防控措施执行情况进行点对点督促督办。”十堰市委常委、市纪委书记、市监委主任陈东灵表示。

孝感市纪委监委建立疫情防控信访问题快查快结机制，安排专人24小时接访，对疫情防控中的有关问题，第一时间核查，第一时间处理，第一时间问责。截至目前，全市共调查处置线索5件。

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 03 版）