让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬

2月1日，武汉市火神山医院警务室挂牌成立。当晚，警务室组建了8人组成的党员突击队，成员们在党旗前宣誓。

本报记者 张武军摄

疫情防控，关系千家万户；幸福安康，皆是人民期盼。新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战在进行，广大党员干部冲锋在前、扎实工作，筑起层层守护的坚强壁垒，党徽在防疫一线熠熠生辉。

逆行而上，舍小家为大家

面对突如其来的疫情，医护人员冲在第一线，舍小家为大家，日夜精心守护着病人。

武汉，广东省第二中医院援助湖北医疗队到达驻地，队员们没有片刻休整，便火速接管湖北省新华医院的两个科，一头扎进抗击疫情的战斗中去。第一批进入病区的，是党员。副主任医师陈垚匆匆找到医疗队临时党支部书记陈时洪，郑重递交了入党申请书。“这次武汉之行，全科室的人都报名了，我是竞争上岗才过来的。看到身边的党员率先垂范，我备受感动和鼓舞。”

要求火线入党的，不止陈垚一个。广东省援助湖北医疗队已有4人递交入党申请书。

陕西省人民医院6名援湖北医疗队队员也在防疫一线申请入党，她们目前已进入武汉市第九医院重症监护病区工作。队员王艳说，“疫情面前，没有小我；作为医护人员，如果能在这个时候入党，我感到无比光荣！”

赴武汉医疗队的河北医科大学第一医院5名医护人员在前线第一时间成立临时党支部，发挥党支部的战斗堡垒作用。河北医科大学第一医院设立党员先锋岗，随时准备进入发热门诊、隔离病区、奔赴支援湖北，各科室700多人递交请战书。

广州市越秀区妇幼保健院医生何华劲主动请缨参加广州火车站24小时医疗保障值班工作。1月25日，因通宵达旦工作，回家途中不慎跌倒造成左手骨折。“这点小伤不碍事，还好伤在左手，右手还可以看病开处方！”

冲锋在前，召必来战必胜

疫情总动员，广大党员干部召必来、战必胜，将党旗插在疫情防控的最前沿。

达万高速公路讲治出口处，四川开江县交警大队付燕拦住了一辆来自重庆方向的小轿车，向对方详细宣传了防疫知识并做劝返思想动员，车内人员经过体温检测后主动返回。连日来，付燕和搭档们已为近300辆汽车的1300余人进行了体检。“我是党员，我不上谁上！”开江县广大党员干部用实际行动，践行入党誓词。

“县上印发的防疫措施和宣传口号，我们都录入了车载广播，这会儿再去各村跑一趟播报一遍。”30日一早，四川剑阁县龙源镇党委书记雍松涛戴上口罩准备出发，“我们镇和各村近百名党员干部全员佩戴党徽在岗在位。”目前，剑阁县1282个基层党组织、3万余名党员响应号召，通过从县到村民小组的四级责任落实机制，做好重点人员排查、防控物资发放、交通要道值守等工作。疫情发生后，该镇非公企业的近百名党员响应倡议，一天便募集了价值上万元的医护物资。

机关事业单位人员放弃休假，连续组织数千人投入联防联控，24小时不间断拉网式排查，所有客运班线、机场巴士暂时停发，所有集聚活动全部取消……疫情发生后，山东烟台开发区工委、管委第一时间成立疫情防控工作领导小组，综合协调、疫情防治、专家、宣传舆情、交通联防、市场交易管理、社会随访、应急保障等8个工作组成立，分别制定了详细方案，明确了工作内容和责任分工。

宁夏全面落实疫情防控“十条措施”，自治区党委和政府主要领导、五个指导组、三个督导检查组第一时间到疫情防控基层一线督查指导工作。吴忠市盐池县在全县11个疫情防控检查站成立临时党支部，并抽调33名新提拔科级干部、后备干部、年轻干部充实到各临时党支部。自1月22日以来，全县11个防疫检查站累计完成过往车辆检查、消毒33464辆，检测人员81631名。

筑牢防线，有力有序有效

基层党组织在行动，党员纷纷发挥模范带头作用，全面落实联防联控措施，与群众一起坚决打赢疫情防控阻击战。

2月1日，江西南昌市西湖区皇冠社区门口，一面党旗高高飘扬。1月29日，该社区发现确诊病例，并立即实行封闭管理。西湖区委当天便成立了皇冠社区疫情防控临时党支部。小区外，现场防疫的工作人员和街道社区干部正在紧张有序地工作，一袋一袋的新鲜蔬菜摆放在大门口，居民可以扫码购买。目前，临时党支部有30余人在为小区服务。他们的付出，让越来越多的居民群众积极配合防疫工作。

贵州黔西县采取多部门、多区域联合作战、混合编队的工作方式，在各个检查防控卡点成立战时党支部，建立党员责任区，设置党员示范岗，建立健全乡镇（街道）、村（社区）、组、网格的防护网，做到重点流出地人员、发热病人、密切接触者的精准排査和动态掌握。

“不走亲，不访友，不在外面到处走，出门必须戴口罩，人多不去凑热闹。”安徽黄山市徽州区潜口镇以各村党员、村民代表为骨干，组建百余人的志愿服务队开展防控宣传。蜀源村“向日葵志愿服务队”用敲铜锣和接地气的方言宣传普及疫情知识。该镇还利用广播、电子屏、QQ、微信群等发布信息。广大村民纷纷行动起来，有的在路口设立警示牌耐心劝返外来车辆人员，有的自掏腰包买来防护用品，义务为村庄喷洒消毒。

“每天上下午和晚上对沿线宾馆各巡查一次，及时摸底上报湖北来浏人员。”支部包小区、党员包楼栋，1月30日下午，湖南浏阳市淮川街道城西社区党总支下属几个支部纷纷按照分工进行摸排。城西社区召集党员带领志愿者，成立了信息收集、健康监测、宣传宣教、巡防巡查、物资后勤、环境治理6个小分队，全力构筑群防群治严密防线。

辽宁康平县广大党员干部挺身而出，24小时轮流值守防控一线。在乡村，各基层党组织依托网格党支部分片包干，积极开展联防联控工作。二牛所口镇刘家村第一书记宋楠楠提前回到村里开展防控工作，挨家打电话找厂商、寻货源，各种防护物资先后到位。

（本报记者贺林平、姜晓丹、龚仕建、张腾扬、王明峰、张文、潘俊强、刘峰、朱磊、黄娴、韩俊杰、何勇、刘洪超）

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 03 版）