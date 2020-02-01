青岛市城阳区惜福镇街道后金社区全体党员承诺：积极带头参与阻击疫情行动

1月31日，青岛市城阳区惜福镇街道后金社区全体党员在党委书记王清宇的带领下，在疫情防疫一线进行了一场“特殊宣誓”。

“从我做起，从现在做起，牢记入党誓词，临危不惧，冲锋在前，发挥战斗堡垒和先锋模范作用，积极投入到疫情防控这场没有硝烟的战争中……”一句句铿锵有力的誓言掷地有声，振奋人心。宣誓结束后，后金社区全体党员分党员小组，全部签署了《阻击疫情》承诺书，承诺发挥党员先锋模范作用，积极带头参与阻击疫情行动。

据了解，面对来势汹汹的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，后金社区党员和社区居民积极响应，用实际行动助力“防疫战”，一笔捐款、一批物资……涓涓细流，聚沙成塔，为打赢疫情防控阻击战注入了信心与力量。据不完全统计，截至1月31日下午4时，后金社区共收到抗疫资金19600元。目前，捐赠仍在继续。