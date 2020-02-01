昨天上午，北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者获悉，目前北京小汤山医院已经启动修缮，将视疫情变化启用作为补充。面对春节后返京人流带来的挑战，本市已成立社区防控组，将推动防控重心下移、力量下沉，实行网格化、地毯式管理，建设专兼职结合的工作队伍，责任到人、联系到户，确保防控措施全面落实、不留死角。

小汤山医院视疫情变化启用

据市卫健委相关负责人介绍，目前小汤山医院已经启动修缮，“当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控形势严峻。各地版的‘小汤山’医院都在紧锣密鼓地开工当中，北京小汤山医院此次修缮，是为了提供更好的就诊条件，这里将视疫情变化启用作为补充”。

据市卫健委主任雷海潮介绍，下一步本市还将发挥区级重点医疗机构的作用，“把散在社会上的病例、可能被感染的密切接触者，尽可能以最快的速度收入医疗机构。对这些病例和密切接触者，与社会最大层面建立起有效阻断屏障，切断传播途径。”

“新型冠状病毒目前已知的主要是通过呼吸道传播，所以要戴口罩，并保持人与人之间交往的安全距离。在疫情期间，大家面对面交流，最好保持1.5米以上距离，这样即使没有防护措施，在能保持有效距离的情况下不戴口罩，一般情况下也不会被感染，这些都是基本知识。”发布会上，雷海潮向大家科普了多项基本防疫知识。

他表示，在目前没有疫苗、人群中还未建立广泛免疫屏障的情况下，在疾病流行的初期，大家要更加注重健康安全的生活方式，“包括出门要戴口罩、坚持分餐、避免面对面交流接触。家里也要做好卫生打扫，并做必要的消毒工作。朋友聚会在疫情期间适当减少频次、减少规模，大家要保护自己的健康和小区的健康环境。”

新型肺炎未在社区进行传播

市卫健委主任雷海潮介绍，经过这一段时间对于北京疫情感染病例的观察发现，初期每一个病例密切接触者比较多，但是近一周以来已经发现，病例密切接触者数量正在减少。他解释说，由于大家自我保护意识在增强，有效阻断了疾病的传播。

“我也想给大家做个科普，密切接触者和接触者，是不一样的概念，大家有可能会混淆。密切接触者是医学概念上，和已经确诊的病例有足够时间、没有防护条件的接触，我们才叫密切接触者。比如我和某人相隔5米、10米，这叫接触者，不叫密切接触者。我们将重点抓好密切接触者，而不是接触者，否则社会资源难以承担。”雷海潮说。

雷海潮说，刚刚完成了呼吸道症状病例检测样本分析，“334个样本检测，结果很好。这证明新型冠状病毒感染的肺炎并没有在社区进行传播。目前，外防输入，内防扩散，还要坚持做好社区的防控工作。”

雷海潮还表示，“我看到朋友圈在转一些民间秘方，初衷很好，但其中夹杂了旧闻，这些都是没有医学根据的，大家要以官宣、专业机构和权威人士发布的消息为主，否则对大家的心理易形成不好的影响。”

口罩等紧急调货陆续下发基层

为了适应春节后返京人流带来的挑战，本市已成立社区防控组。据北京市委组织部副部长、市老干部局局长张革介绍，市社区防控组已召开会议，专题部署下一步工作，将推动重心下移、力量下沉，防控工作各区领导要求包街道乡镇，街道乡镇班子成员要求包社区村，将实现333个街道乡镇和7000余个社区村全覆盖。

张革介绍说，做好社区防控工作的重要指导和工作遵循，重点将抓住几个关键环节，一方面实行网格化、地毯式管理，建设专兼职结合的工作队伍，责任到人、联系到户，确保防控措施全面落实、不留死角。另一方面，加强人员情况摸排，逐户进行全覆盖排查，重点关注湖北等地区到京人员，每日上报有关情况，异常情况第一时间上报。此外，还将做好密切接触者管理，查找辖区内确诊和疑似病例的密切接触者，落实隔离监测措施，做好相关生活服务保障。

对于备受关注的口罩、测温仪紧缺的情况，张革表示，市领导非常重视，已紧急调货源，将可以陆续下发至社区防控工作中的基层工作人员。“我们还将重点关注无物业、无安保的老旧小区，关注孤寡老人等特殊群体，街道要做好托底管理和服务。用好12345接诉即办工作机制，及时办理涉及疫情的群众诉求。”

提示：社区养老驿站暂停集中就餐

据北京市民政局局长李万钧介绍，社区疫情防控工作将“包片包户”，目前已要求各社区（村）都要加强值班值守，开展疫情防控工作。社区（村）在做好日常服务保障的同时，还要求高度关注从重点疫区来的人员，从疫区以外的地方回来的人员，还有居家观察、隔离的人员和密切接触者，以及生活上有困难的老人等，做好对这些人员的服务工作。

社区和居家养老方面，市民政局明确要求，社区养老服务驿站（含农村幸福晚年驿站）暂停开展文体娱乐等聚集式活动，社区养老服务驿站（含农村幸福晚年驿站）、老年餐桌暂停开展集中就餐服务。在做好自身防护、保证安全的前提下，可按老年人要求适当开展面向个人的助餐服务。同时，通过电话、微信等形式加大巡视探访力度，减少密切接触，尽可能为独居、高龄衰弱的老年人提供帮助。

另据李万钧介绍，目前本市的殡仪馆已停止举行告别仪式，“一个告别仪式，根据预约情况，最少也有几十人，最多上百人，大规模聚集对于防控疫情不力。我们已经暂停”，家属已预约登记的，由殡仪馆尽力劝阻取消，家属仍坚持举行遗体告别仪式的，殡仪馆将严格控制参加人员规模，并采取相应防控措施。与此同时，全市16家流浪乞讨人员求助机构，目前也都要求设立隔离区，新收的流浪人员都要满14天隔离才能进入机构，确保不出问题。

在患者遗体处置方面，市民政局制定下发《新型冠状病毒感染肺炎患者遗体处置应急预案和工作规程》，与卫健部门定点医院对接指定的殡仪馆，按照以人为本、依法规范、审慎稳妥、就近火化的原则科学规范处置。

本市取消2月2日结婚登记办理

日前，北京市民政局局长李万钧在北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上正式宣布，取消2020年2月2日办理结婚登记，新人们可以重新进行预约。

今年1月份，北京市民政局收到部分市民希望在2020年2月2日能够提供结婚登记服务的诉求。为践行“民政为民、民政爱民”理念，满足广大人民群众婚姻登记需求，经市政府批准，市民政局在1月17日正式宣布全市婚姻登记机关将开放预约办理2020年2月2日结婚登记的服务。不过，如今疫情防控形势严峻，北京市民政局昨日再次发布消息，取消2月2日婚姻登记，并建议新人避开今年情人节扎堆结婚登记。

市民政局局长李万钧解释说，根据目前的预约状况，2月2日当天预约办理结婚登记的新人达5200多对，相当于一万多人。“一天登记一万人，人员聚集量非常大。在疫情这么严重的情况下，大量的人流聚集非常危险。我们做了危险评估，比如新人们要摘口罩刷脸、按手印，都有接触，是无法避免的”，因此，市民政局决定取消当天的结婚登记，新人们可以重新进行预约，具体情况可向各区民政局婚姻登记机构咨询。

市民政局提醒，疫情防控期间，正常工作日办理婚姻登记的，实行网上预约。建议公众和结婚登记申请人理性对待结婚登记日期，从自身健康和安全角度考虑，尽量不要集中在2月14日、2月22日登记。（林艳 蒋若静）